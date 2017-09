Kom. Robert Czerwiński z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku poinformował PAP, że do wypadku doszło w sobotę po południu podczas spaceru rodziców (mieszkańcy woj. małopolskiego) z dzieckiem w wózku po molo w Ustce. Trwa wyjaśnienie zdarzenia. Według dotychczasowych wstępnych ustaleń, rodzice prawdopodobnie nie zauważyli, że na molo jest uskok. Nie wiadomo, czy wózek był zabezpieczony przed stoczeniem się, czy nie zadział hamulec.

- Wózek stoczył się, a spadając, uderzył prawdopodobnie w jakąś betonową podporę i przewrócił się; dziecko wypadło z wózka na betonowy uskok i stoczyło się do wody - tłumaczył Czerwiński. Na ratunek dziecku natychmiast pospieszył mieszkaniec Słupska, który też spacerował i widział całą sytuację. - Skoczył do wody i wyciągnął dziecko – dodał. 3,5-miesięczna dziewczynka od razu została przewieziona do szpitala. Czerwiński powiedział, że z jego informacji wynika, że dziecko jest w stanie ciężkim.

Poinformował, że policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, zostali już ustaleni świadkowie zdarzenia. Przypuszcza się, że do wypadku mogło dojść w momencie, gdy rodzice chcieli zrobić zdjęcie przy Syrence Usteckiej.