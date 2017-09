- Będę robić wszystko, żeby w przyszłym roku były pieniądze na 500 plus dla najbiedniejszych seniorów. Emeryci jak nikt inny potrzebują wsparcia finansowego, więc zamierzam mocno walczyć o dodatek dla nich – zapewnia w "Super Expressie" Rafalska.

Okazuje się, że minister finansów Mateusz Morawiecki podchodzi do tego pomysłu dosyć sceptycznie. Niedawno na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" mówił, że projekt budżetu na 2018 rok, nie przewiduje takich pieniędzy. Również wiceminister finansów Leszek Skiba nie jest zachwycony pomysłem Rafalskiej.

- Nie rekomendowałbym takiego rozwiązania jak przysłowiowe 500 plus dla emerytów w przyszłym roku. (.) Z punktu widzenia projektu budżetu on jest zbudowany w takim stopniu, że ciężko jest znaleźć (miejsce na - red.) dodatkowy wydatek rzędu 2-3 mld - mówił ostatnio Skiba w radiu TOK FM. Dla Rafalskiej program 500 plus dla seniorów, jest drugim po 500 plus dla rodzin, który chce uczynić swoim sztandarowym projektem.

1000 złotych dla wszystkich

Tymczasem jak pisze "Gazeta Wyborcza" Morawiecki jest zwolennikiem emerytur obywatelskich. Wspiera go w tym Jarosław Gowin. Jak pisze gazeta system emerytalny bankrutuje. Za dziesięć lat liczba emerytów wzrośnie, a pracujących spadnie. Aby ZUS był wypłacalny, państwo będzie musiało znaleźć dodatkowe 70 mld zł rocznie. Do tego dojdą jeszcze dotacje do KRUS i służb mundurowych, więc deficyt wzrośnie do ponad 100 mld złotych. Zarys nowego systemu emerytalnego ZUS przygotowuje na zlecenie Beaty Szydło.

Jak podaje "GW" w tzw. zielonej książce czytamy o emeryturze z pięciu źródeł, czyli "konstrukcji złożonej z 5 filarów". Najważniejszy, czyli pierwszy zakłada, że emerytura minimalna, zapewniona przez państwo wyniesie tysiąc złotych brutto. Będzie to tzw. emerytura obywatelska, taka sama dla każdego. Drugi związany będzie z pracą i odkładaniem składek, ale nie w wysokości 20, tylko 10 lub 5 proc. pensji. Trzeci to Pracownicze Programy Emerytalne, czwarty Indywidualne Konta Emerytalne, które miałyby przejąć pieniądze z OFE i będą je inwestować. Piąty to "zabezpieczenie oparte na silnej rodzinie lub innych indywidualnych formach oszczędzania".