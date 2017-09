Kilka dni temu jedna z agencji filmowych rozpoczęła poszukiwania aktorów do nietypowego zadania. - Urządzono casting do roli głównego sędziego i dwu sędziów, którzy piją razem alkohol. Główny sędzia miał potem wsiąść do auta i spowodować wypadek – opowiada nam aktor, który dostał zaproszenie na casting. Stawka brutto dla odtwórcy głównej roli wynosiła 4 tys. zł, dla towarzyszących - 2 tys. zł. Zastrzegano też, że wszystko ma być ściśle tajne. I stawiano jeden warunek: – Aktorzy nie mogli „pracować w aparacie opresji PRL” – dodaje nasz rozmówca. Agencja informowała, że chodzi o rządowy spot „fundacji, o której teraz głośno”. Nagrania miały zacząć się w sobotę rano.

- Nie zgodziłem się na to. Chciałbym móc sobie spojrzeć w twarz, a to nie jest moralne – mówi nam aktor. Dla niego to jasne, że chodziło o spot zamówiony przez Polską Fundację Narodową.

Kiedy zapytaliśmy Macieja Świrskiego, wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej, która zorganizowała kampanii „Sprawiedliwe sądy”, czy planowane są spoty z pijanymi sędziami, początkowo odpowiedział, że nic nie wie o żadnych filmach. – Ktoś panią podpuszcza, to fake news – przekonywał, ale obiecał sprawdzić, jak wygląda dalszy scenariusz ich kampanii. Po pół godzinie nie chciał niczego komentować. - Proszę o telefon do rzecznika Aleksandra Wierzejskiego - uciął. Rzecznik przyznał, że są planowane spoty, ale zaprzeczał wątkowi pijanych sędziów. Jak podkreślał, ”Fundacja nie planuje żadnych spotów z sędziami”. – Nie mogę wypowiadać się co do szczegółów naszych planów. To tajemnica – dodawał.

Szefowa agencji Solvere (założonej przez byłych pracowników Beaty Szydło), która pracuje przy kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, najpierw poprosiła o smsa z pytaniem, a potem już nie odpowiedziała.

Agencja aktorska (która chwali się pracą przy kilkudziesięciu produkcjach filmów i seriali, m.in. : Katyń, Plac zbawiciela, Lejdis czy Na dobre i na złe) nie odbierała telefonu.

Jednak z oficjalnych informacji wiadomo, że kampania "Sprawiedliwe sądy” ma się być widoczna zarówno w telewizji, interecie, jak i na ulicach, gdzie kilka dni temu pojawiły się pierwsze billboardy z hasłem "Niech zostanie tak jak było. Czy na pewno tego chcesz?" i odniesieniem do strony internetowej takjakbylo.pl. Powstały też profile "Sprawiedliwe sądy" na Facebooku i Twitterze oraz kanał na serwisie youtube.com.

Pijaństwo to jeden z wątków - na stronie kampanii w części zatytułowanej "Nadzwyczajna kasta" można przeczytać o "pijanym" sędzim, który "awanturował się w klubie" oraz o sędzim, który "ukradł kiełbasę wartą 6,90 zł", a dzień później został "złapany na jeździe pod wpływem alkoholu". Są także informacje na temat nieprawidłowości przy tzw. aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie, wypuszczeniu przez sąd pedofila-recydywisty, a także o ciągnących się latami procesach.

Pojawiły się też pierwsze spoty, na których m.in. widać aktora, który mówi: „Czy wiesz, że ponad 80 procent Polaków popiera reformę sądownictwa? A zrobiła się z tego niezła awantura i odwrócono kota ogonem. A właściwie to dlaczego denerwują nas sądy?" . Inny dodaje: "Nie może być tak, że ukradniesz wafelek i możesz iść siedzieć, a taki sędzia - bach! - pokazuje legitymację sędziowską i puszczają go wolno". Jest też rozdzierająca historia rodzeństwa, któremu sąd odebrał siostrę.

Kampania nazywana też „aferą bilbordową” wzbudza wiele kontrowersji – przede wszystkim dlatego, że na fundusz założycielski PFN, która finansuje kampanię (koszty są w zależności od źródeł oceniane są od 10 do 19 mln zł) – składają się spółki skarbu państwa. Zaś przekaz kampanii jest prosty: sędziowie są źli.

Odbiorcy - jak pisał Piotra Zaremba - „nie dowiedzą się jednak z rzucanych haseł, że akurat dwa projekty, które wróciły do Sejmu za sprawą weta prezydenta, z efektywnością sądowych postępowań mają niewiele wspólnego. […] Za kampanią stoi jednak rząd, który upiera się, że pierwotne projekty ministra Ziobry były doskonałe”.