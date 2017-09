- Przed nami ostatnie rozmowy, na temat ostatecznego kształtu szkoły branżowej. W marcu 2018 r. będziemy chcieli przedstawić zmiany przepisów, tak żeby szkoła branżowa stała się bezwzględnie elastyczna. Praktyki, warsztaty mają być bezwzględnie u pracodawców – powiedziała minister w Jasionce, gdzie uczestniczyła w konferencji "Kształcenie zawodowe w kontekście Industry 4.0". Konferencję zorganizowano w ramach Festiwalu Nauki.

Minister zaznaczyła również, że pracodawca ma być egzaminatorem i ma przygotowywać podstawy programowe.

- Pracodawcy mają też współfinansować szkolnictwo zawodowe. Są oni do tego gotowi. Już uczestniczą w projektach, w ramach których będziemy określać, ile kosztuje poszczególna grupa zawodowa i kształcenie w tych grupach. Pracodawcy wiedzą, że bez MEN i szkoły nie są w stanie rywalizować w rewolucji przemysłowej 4.0 – stwierdziła Zalewska.

Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że MEN "widzi" rewolucję przemysłową 4.0 i tak przygotowuje różne rodzaje szkół, aby kształciły one młodych ludzi w taki sposób, by uczestniczyli w tej rewolucji.

- Tak organizujemy spotkania i przepisy, aby to wszystko zauważyć, aby przede wszystkim razem z nauczycielami, którzy potrzebują nieustającego doskonalenia zawodowego, żeby razem z nimi przeprowadzić i przygotować dzieci do życia we współczesnym świecie – powiedziała.

Minister przypomniała, że szkoły branżowe działają od 4 września br. Dodała, że w życie weszły także przepisy, które umożliwiają przedsiębiorcom zakładanie szkół tego typu. - Wiemy, że to konkurencja dla powiatów, dlatego chcemy od następnego miesiąca spotykać się z poszczególnymi powiatami, żeby oni byli z nami w rewolucji 4.0 żeby razem zmieniali branżowe szkoły – powiedziała minister edukacji.

Zgodnie z reformą edukacji dotychczasowy system, który składał się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej szkoły zawodowej i szkół policealnych, będzie stopniowo przekształcany. Docelowo będzie obejmować: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną; gimnazja będą zlikwidowane.