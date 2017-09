W Polsce dwa razy w roku odbywa się zmiana czasu. Jest to bardzo złe rozwiązanie, które nie przynosi żadnych pozytywnych skutków ekonomicznych. Bardzo źle wpływające przede wszystkim na gospodarkę, ale także na zdrowie ludzi – ocenił. Argumentował, że "prawie 90 proc. obywateli jest przeciwko zmianie czasu". Kiedyś było to może uzasadnione, dzisiaj nie ma takiego uzasadnienia – zauważył.

Pytany o reakcje innych klubów poselskich na projekt ustawy zgłoszony przez PSL Kasprzak zaznaczył, że "wszystkie kluby popierają naszą inicjatywę". Jak będzie w głosowaniu trudno mi powiedzieć. To jest ustawa techniczna nie polityczna – dodał.

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. Obowiązuje we wszystkich krajach europejskich z wyjątkiem Islandii i Białorusi. W 2014 roku na stałe na czas zimowy przeszła też Rosja.

W USA, Kanadzie i Meksyku czas zimowy i letni stosuje się z wyjątkiem pewnych regionów. Z kolei w Ameryce Południowej zegarki przestawia się w Chile, Paragwaju i niektórych regionach Brazylii. Większość krajów na tym kontynencie zmieniała dawniej czas na letni, ale już z tego zrezygnowała. W Afryce czas letni stosują m.in. Maroko, Libia i Namibia. W Azji zmiany czasu obowiązują tylko w niektórych krajach Bliskiego Wschodu, m.in. w Izraelu i Iranie. W większości krajów azjatyckich, w tym w Japonii, Indiach i Chinach, czasu letniego się nie stosuje.

Galeria Przejdź do galerii » Zmiana czasu - po co to komu? Skąd się wzięło i co daje przestawianie zegarków Jednych frustruje, drugim daje zastrzyk energii. I choć przez zmianę czasu z zimowego na letni "cierpimy" wszyscy, niewielu wie, skąd się ona wzięła, czy rzeczywiście coś daje i dlaczego odbywa się właśnie tak. Oto 8 ważnych faktów na temat zmiany czasu.

Choć pierwszym, który wspominał o potrzebie rozróżnienia czasu zimowego i letniego był Benjamin Franklin, to pionierami we wdrożeniu zmiany czasu byli Niemcy. Podczas I wojny światowej, 30 kwietnia 1916 r., przesunęli wskazówki zegara o godzinę w przód, a 1 października 1916 r. o godzinę w tył. Wkrótce potem Anglicy zaadaptowali ten pomysł w swoim kraju. 19 marca 1918 r. Kongres Stanów Zjednoczonych ustalił podział na strefy czasowe w USA i wprowadził na czas trwania wojny obowiązek stosowania czasu letniego w celu oszczędności paliwa służącego do produkcji energii elektrycznej.

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964; obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku.