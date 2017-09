Kazimierz Kmiecik jest jednym z najsławniejszych piłkarzy lat 70. Był członkiem słynnej reprezentacji Kazimierza Górskiego. Jest złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku w Monachium. Zdobył srebro cztery lata później w Montrealu. Stanął na podium mistrzostw świata w 1974 roku, w Niemczech. Grał w Wiśle Kraków. Podlega dezubekizacji - pisze "Gazeta Wyborcza".

Liczę, że to się wyjaśni. To się musi wyjaśnić. Liczę, że decyzje zostaną zmienione. Muszą dojść do tego wniosku – mówi 66-letni Kmiecik.

Kmiecik, jak każdy medalista igrzysk po ukończeniu 40. roku życia, dostaje od państwa specjalny dodatek olimpijski. Obecnie – 2620 zł. To nagroda za sportowe sukcesy osiągane w czasach PRL i w barwach Wisły. Za to, że jako zawodnik tejże Wisły, w tych samych czasach był na mundurowym etacie – państwo obcięło mu emeryturę.

Urszula Norkowska jest wdową po piłkarzu bydgoskiej Polonii, Marianie Norkowskim – jednym z najlepszych napastników na przełomie lat 50. i 60, legendzie klubu. Norkowski, odznaczony już w III RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zmarł 16 lat temu. Jako zawodnik Polonii, z etatem w milicji, podlega dezubekizacji.

To idzie jak walec. Mam decyzję Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o obniżce. Wszyscy dawni żużlowcy i piłkarze w Polonii tak mają, bo wszyscy byliśmy zatrudnieni na mundurowych etatach – mówi Leszek Tillinger, były szef żużlowej Polonii.