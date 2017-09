Według mediów 14-letni Kacper z Gorczyna w województwie łódzkim popełnił samobójstwo, ponieważ był prześladowany przez kolegów, bo "był inny". Chłopiec uczęszczał do gimnazjum w Łasku; z powodu gnębienia przez rówieśników, po wakacjach został przeniesiony do nowej szkoły. Tam też był prześladowany. W środę Prokuratura w Łasku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu wszczęła w tej sprawie śledztwo z urzędu.

- Jesteśmy dogłębnie poruszeni tragiczną śmiercią 14-letniego Kacpra z Gorczyna. Składamy najszczersze kondolencje jego mamie i najbliższym. Odejście Kacpra odbieramy jako dotkliwą i bardzo bolesną stratę - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez ponad 60 organizacji społecznych przekazanych w sobotę PAP.

Jak podkreślono z powodu nienawiści wobec osób homoseksualnych 14-latek "doświadczał szykan, wyzwisk, gróźb i przemocy ze strony swoich rówieśników". Oceniono też, że dramatyczna sytuacja, w której się znalazł "to także wynik wielu zaniedbań ze strony dorosłych".

- Nauczyciele i dyrekcja, którzy mieli prawny i moralny obowiązek zapewnić swojemu wychowankowi bezpieczeństwo, nie zrobili wystarczająco wiele, aby powstrzymać tragedię - głosi oświadczenie.

- Brak reakcji na przemoc to przyzwolenie na nią. Brak zdecydowanego sprzeciwu wobec nienawiści to udział w jej rozprzestrzenianiu. Brak wyraźnej niezgody na krzywdę słabszych to aprobata dla niesprawiedliwości - podkreślono.

Autorzy oświadczenia zauważyli, że dyskryminacja i przemoc, której doświadczają dzieci i młodzież w szkołach ze względu na m.in. płeć, wygląd, ubiór, tożsamość lub orientacja seksualna, jest w Polsce problemem powszechnym.

Oceniono, że "klasa polityczna, w tym zarządzający oświatą ze wszystkich dotychczasowych partii rządzących, nie zrobili nic, aby chronić uczniów i uczennice przed przemocą, której przyczyną są nienawiść i uprzedzenia". Część polityków - zdaniem autorów oświadczenia - "aktywnie bierze udział w napędzaniu homofobicznej nagonki".

Pod oświadczeniem podpisały się m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Kampania Przeciw Homofobii, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Akcja Demokracja, Komitet Obrony Demokracji, Fundacja Feminoteka, HejtStop, Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ" i Amnesty International.