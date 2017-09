Jak podaje gazeta.pl Wizz Air nie będzie już oferował połączeń między Gdańskiem a Brukselą (Belgia), Olsztynem i Oslo (Norwegia) oraz Warszawą a Bristolem (Anglia). Jako powód tanie linie podają niewystarczającą liczbę chętnych na przeloty tymi trasami.

Z rezerwacji biletów dostępnych na stronie przewoźnika wynika, że ostatni lot na trasie Gdańsk-Bruksela odbędzie się 6. listopada, Warszawa-Bristol 5. listopada, a Olsztyn-Oslo 8. listopada.

Biuro prasowe przewoźnika potwierdza te informacje i zapowiada, że "dodatkowa zdolność przewozowa zostanie wykorzystana na innych trasach w nadchodzącym okresie", a pasażerowie, których dotyczą te zmiany, są o nich informowani i mogą skorzystać z innych połączeń, otrzymać zwrot kosztów lub 120% wartości rezerwacji na konto WIZZ".

Decyzja przewoźnika dotknęła szczególnie olsztyńskie lotnisko. Likwidacja połączenia do stolicy Norwegii oznacza, że z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury będą obsługiwane tylko dwie trasy - w dni nieparzyste do Londyn-Luton (Wizz Air) i w parzyste do Londyn-Stansted (Ryanair).

Jak podaje serwis Fly4free, władze lotniska prowadzą jednak negocjacje odnośnie wprowadzenia do oferty nowych kierunków, mi.n. do Holandii, i przywrócenia lotów do Oslo. Już wiadomo, że ta trasa będzie dostępna w okresie świątecznym.