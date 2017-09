- Reformy są potrzebne, ale myślę jako stary praktyk, że zaczęłabym je od czegoś innego, a nie Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego - oceniła sędzia Barbara Piwnik w TVN24.

- Wielu sędziów z długim stażem pracy zwraca uwagę, że czekamy na takie zmiany, które najbardziej interesowałyby obywatela. Ilość spraw, to jak je prowadzimy, według jakiej procedury, warunki pracy – jeżeli to się nie zmieni, to zwykły obywatel nie odczuje zmian - była minister sprawiedliwości.