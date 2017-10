Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim, opolskim, małopolskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim.

W województwach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35-50 km/h. W porywach wiatr będzie silniejszy. Miejscami może dochodzić nawet do 100-115 km/h - dotyczy to województw: lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego. W województwie łódzkim zaś istnieje ryzyko wystąpienia porywów wiatru do 130 km/h.

Silny wiatr do piątku

Silny wiatr prognozowany jest od wczesnego popołudnia w czwartek do wieczora - w centrum Polski od późnego popołudnia aż do wieczora, a na zachodzie i południu - od wieczora do piątku rano. Najdłużej ostrzeżenie przed wiatrem obowiązuje w woj. małopolskim, tam silnego wiatru można się spodziewać od południa w czwartek do piątku rano.

Dodatkowo IMGW ostrzega o sztormie we wschodniej części polskiego wybrzeża (województwo pomorskie). Wiatr dochodzić może tam do 7 w skali Beauforta, a w porywach nawet do 9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie 2. stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Dodatkowo ostrzeżenie 1. stopnia przed wiatrem (to słabsza ranga ostrzeżenia) obowiązuje w części woj. kujawsko-pomorskiego.

Poza tym, w województwach zachodniopomorskim i mazowieckim IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami - spaść tam może od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm.