Małgorzata Kidawa-Błońska chciałaby, aby już podczas przyszłotygodniowych obrad Sejmu informacji na ten temat udzielił m.in. resort spraw wewnętrznych i administracji, któremu podlega policja. - W poniedziałek złożymy u marszałka Sejmu wniosek o informację na posiedzeniu plenarnym; będziemy także zadawać pytania w ramach pytań w sprawach bieżących najbliższego posiedzenia - powiedziała posłanka PAP.

- Chcielibyśmy dowiedzieć się dlaczego ta akcja, dlaczego na taką skalę, czego ta kontrola miała dotyczyć - pytań jest dużo. Jeżeli z siedziby organizacji pozarządowej zabiera się komputery, to uniemożliwia jej się pracę. Nie wygląda to dobrze - stwierdziła wicemarszałek Sejmu.

Łódzki oddział Centrum Praw Kobiet poinformował na Facebooku, że funkcjonariusze policji odwiedzili w środę rano siedzibę organizacji w Warszawie, a także biura w Gdańsku i właśnie w Łodzi. Mieli ze sobą - jak podały działaczki - nakaz wydania "dokumentacji projektów ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości za lata 2012-2015". - Była to dobrze skoordynowana akcja - zabezpieczono komputery, dyski, zabrano też wiele segregatorów z dokumentami. Oficjalnie postępowanie dotyczy pracowników Ministerstwa, jednak obawiamy się, że jest to jedynie pretekst lub sygnał ostrzegawczy aby nie angażować się w działania nie będące po myśli partii rządzącej, takie jak Czarny Protest - napisały aktywistki.

Prezes Stowarzyszenia BABA Anita Kucharska-Dziedzic uspokoiła natomiast na Facebooku, że nic złego nie dzieje się wokół jej organizacji. - Kochani, spokojnie, nic złego się nam nie dzieje. Prokurator wziął na celownik nie nas czy jakąkolwiek organizację pozarządową, ale pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości poprzedniej ekipy - napisała szefowa Stowarzyszenia BABA. - Protokół z mojego przesłuchania jako świadka był wyjątkowo krótki, bo nie mam żadnej wiedzy, jakoby w ministerstwie w latach 2012-2015 ktoś nadużył uprawnień albo nie dopełnił obowiązków. Zabrano segregatory z projektami z lat 2012-2015 i komputer, skopiowano pocztę z lat 2012-2015 - dodała.

Rzecznik prasowy poznańskiej prokuratury, prok. Jacek Pawlak potwierdził w czwartek PAP, że czynności w biurach m.in. Centrum Praw Kobiet i lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA przeprowadzono na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Zastrzegł jednak, że ze względu na dobro prowadzonego postępowania, nie może obecnie "przekazać żadnych bliższych informacji na temat przedmiotu śledztwa".

Kucharska-Dziedzic pisząc o środowych wydarzeniach stwierdziła też, że policja była "bardzo profesjonalna i grzeczna". - Nie musieli robić żadnych przeszukiwań, bo segregatory grzecznie stały w metalowej szafie dokładnie opisane. Nie boję się jakiegokolwiek kwestionowania naszych starych rozliczeń, bo przechodziłyśmy tyle kontroli i mamy tyle potwierdzeń, że dobrze się rozliczałyśmy, że możemy być spokojne - zapewniła szefowa Stowarzyszenia BABA.

Kidawa-Błońska uważa jednak, że sprawa środowych przeszukań i tak wymaga wyjaśnienia. - Być może informacja w Sejmie uspokoi sytuację, bo skoro jednego dnia, do kilku organizacji wkraczają policjanci, to chcemy wiedzieć po co ta kontrola - zaznaczyła posłanka PO.

Nowoczesna pyta premier

Monika Rosa podczas konferencji prasowej w Sejmie zwracała uwagę, że policja podjęła czynności wobec organizacji, które "przeciwdziałają dyskryminacji kobiet oraz działają na rzecz walki z przemocą wobec kobiet". - Dobrze wiemy, że stowarzyszenia, które działają na rzecz przeciwdziałaniu przemocy nie zgadzają się z obecną polityką rządu w kwestii ochrony praw kobiet - zaznaczyła posłanka. W jej ocenie, działania policji mogły być "motywowane politycznie".

Dlatego, w jej ocenie, należy zapytać "czy motywacje policji były czyste". - Pytamy panią premier, jaka była celowość tych działań i czy nie było tutaj motywacji politycznych - oświadczyła Rosa. Pytała, czy "wysyłanie policji do organizacji, które wspierają kobiety, nie jest działaniem przeciwko prawom kobiet". - Osłabianie" takich organizacji "nie powinno być celem rządu - podkreśliła posłanka. Zaapelowała też, by wspierać finansowo organizacje kobiece.

We wtorek minął rok od tzw. czarnych protestów - akcji zorganizowanej przez Ogólnopolski Strajk Kobiet w sprzeciwie wobec wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji. Była to reakcja na skierowanie przez Sejm do dalszych prac obywatelskiego projektu zaostrzającego prawo w tym zakresie, przy jednoczesnym odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu liberalizującego przepisy. W ramach "czarnego wtorku" w wielu miastach odbyły się manifestacje i pikiety. W Warszawie uczestnicy demonstracji przeszli sprzed Pałacu Kultury na Pl. Zamkowy.