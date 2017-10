Biuro prasowe wojewody wielkopolskiego potwierdziło w piątek, że w związku z wichurami, które przeszły nad województwem zginęła jedna osoba. W Ostrowie Wielkopolskim na kobietę przewróciło się drzewo. Poszkodowana zmarła w szpitalu.

To druga ofiara śmiertelna wichury, która przeszła nad Polską. W czwartek w Ośnie Lubuskim (Lubuskie) z dachu jednego z budynków spadł 67-letni mężczyzna; zginał na miejscu.

Większość interwencji strażaków dotyczyła usuwania powalonych drzew. Najwięcej pracy strażacy mają w województwach: wielkopolskim (2,3 tys. interwencji), dolnośląskie (1,6 tys.), lubuskim (1,2 tys.).

Od wczoraj do dzisiejszego poranka w całym kraju pracuje ponad 41 tys. strażaków PSP i OSP wyposażonych w ponad 9,2 tys. pojazdów. Uszkodzonych zostało 891 budynków, w tym 460 mieszkalnych - powiedział Frątczak.

Z informacji przekazanych przez rzecznika PSP wynika, że najwięcej poszkodowanych jest w województwach: dolnośląskim - 13, wielkopolskim - 12, lubuskim i łódzkim - po pięć oraz śląskim - trzy.

W nocy prądu nie miało ok. 714 tys. odbiorców.

O godzinie 8 odbędzie się wideokonferencja szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka z wojewodami i komendantami wojewódzkimi PSP. Tematem będzie sytuacja w województwach po przejściu wichur.

Kolejarze usuwają skutki anomalii pogodowych

Trwają intensywne prace służb technicznych, w celu przywrócenia drożności linii kolejowych w kraju. Nawałnica w nocy z czwartku na piątek zatrzymała 102 pociągi. W akcji jest 60 jednostek do naprawy sieci trakcyjnej.

Jak poinformował rano w piątek rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., obecnie utrudnienia są odczuwalne m.in. na trasach: Poznań – Wrocław, Kluczbork – Ostrów Wielkopolski, Zielona Góra – Czerwieńsk, Zielona Góra – Rzepin, Zielona Góra – Zbąszynek oraz w ruchu międzynarodowym Polska – Niemcy.

Działa specjalny sztab, w ramach którego zarządca infrastruktury na bieżąco współpracuje z przewoźnikami kolejowymi w zakresie organizacji ruchu pociągów. W nocy przewoźnik PKP Intercity – tam, gdzie było to możliwe - wydawał i dostarczał dodatkowe poczęstunki. Non stop trwają intensywne prace służb technicznych, w celu przywrócenia drożności linii kolejowych. W akcji jest 60 jednostek do naprawy sieci trakcyjnej. Lokomotywy wykonały ponad 800 km jazd patrolowych. Pracują 24 dodatkowe lokomotywy spalinowe - poinformował w komunikacie Mirosław Siemieniec.

Nawałnica w nocy zatrzymała 102 pociągi.

Przywrócono ruch m.in. na trasach: Zwardoń – Sól, Węgliniec – Ruszów, Wrocław - Wałbrzych, Głogów-Wrocław, Bojanowo – Rawicz, Kąkolewo - Leszno Grzybowo, Skawina – Kraków Bonarka, Kościan - Czempin, Kraków Główny - Kraków Płaszów oraz Swarzędz - Poznań Wsch.

Jak podkreśla rzecznik, w następstwie nawałnic, pasażerowie powinni liczyć się ze zmianami w ruchu pociągów. Niektóre pociągi mogą zostać odwołane. Pociągi będą kierowane trasami okrężnymi lub może być wprowadzana komunikacja zastępcza. Podróżni mogą uzyskać informację o zmianach pod numerem infolinii 703 200 200. Na stacjach, przystankach i w pociągach wygłaszane są dodatkowe komunikaty o bieżącej sytuacji i możliwości kontynuowania podróży.