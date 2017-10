Abp Gądecki pytany o cel akcji "Różaniec do granic" tłumaczył, że "modlitwa o pokój to jest główny cel tego przedsięwzięcia". Jak dodał: "byłoby to na pewno spotkanie po Światowych Dniach Młodzieży drugie pod względem wielkości, a na dodatek także w Europie największe spotkanie modlitewne".

Pytany o zarzuty, że akcja "Różaniec do granic" jest ostentacyjna abp Gądecki powiedział: "w Piśmie Świętym znajdziemy zachętę do chodzenia do świątyni i modlenia się w sposób otwarty razem z ludem bożym". Dodał, że w Biblii znajdują się zapisy na temat modlitwy nie tylko prywatnej, ale także "wspólnotowej". - Jedno drugiego nie wyklucza, jedno raczej wspiera drugie, jest pewną komplementarnością w stosunku do drugiego. O ile ważne jest to, żeby człowiek wrastał i dojrzewał indywidualnie, to jest równie ważne, żeby wspólnota wrastała i dojrzewała - powiedział.

Abp Gądecki był pytany także o obawy, że niektóre intencje podczas sobotnich modlitw nie będą szczere, a część osób będzie modlić się o to, aby Europa nie uległa islamizacji. Zdaniem arcybiskupa "nie trzeba czynić takich zarzutów - jak modlitwa to znaczy, że nie uchodźcy, jak modlitwa to znaczy, że nie ubodzy". Wskazał również, że "modlitwa służy do przygotowania czynu - czyli jeśli będzie dobrze prowadzona, to zarówno ta modlitwa o pokój wewnętrzny w naszym kraju, jak i pokój zewnętrzny poza naszymi granicami, jest czymś, co podnosi poziom duchowości".

- Pewnie przy takiej okazji różne dziwaczne poglądy się pojawiają i też po części po to, żeby ośmieszyć samą tę inicjatywę. My, jako chrześcijanie przez Ewangelię jesteśmy zachęcani do tego, żeby nie być nic dłużni drugiemu człowiekowi poza wzajemną miłością. Więc także islam, także judaizm, także wszystkie inne religie - my jesteśmy tylko dłużni wzajemną miłość tym ludziom - zaznaczył abp Gądecki.

W sobotę odbędzie się uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach pod przewodnictwem arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. O godz. 14 w wyznaczonych punktach na granicy polsko-niemieckiej odmówiony zostanie różaniec. W ramach ogólnopolskiej akcji "Różaniec bez granic" w 320 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski zostanie podjęta modlitwa o pokój dla Polski i całego świata.

Organizatorem "Różańca do granic" jest fundacja "Solo Dios Basta", która powstała w 2015 r. z inicjatywy grupy świeckich ewangelizatorów, rekolekcjonistów i filmowców. Była organizatorem m.in. Wielkiej Pokuty, która 15 października 2016 r. zgromadziła na Jasnej Górze ok. 150 tys. osób.