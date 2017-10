Nikomu nic się nie stało.

Z ogniem walczy już 43 zastępów straży pożarnej, czyli ok. 150 strażaków. - Żywioł objął swoim zasięgiem dużą halę, a w zasadzie kompleks trzech połączonych hal, w których na dwóch poziomach składowane były odpady. Walczymy o to, by płomienie nie przeniosły się na sąsiednie budynki – mówił Woźniak.

Wstępnie powierzchnię objętą pożarem oszacowano na 7,5 tys. kw. Z pobliskiej papierni ewakuowano sześć osób.

Z pożarem walczą strażacy z Olkusza, Miechowa, Krakowa, Oświęcimia, Chrzanowa.