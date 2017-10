Jak poinformowała Magdalena Bieniak ze Komendy Stołecznej Policji, zdarzenie zostało zgłoszone ok. godz. 19.30. Przy ul. Rokuszanki doszło do wybuchu. Jeden z mieszkańców bloku został poszkodowany i przewieziony do szpitala - powiedziała Bieniek.

"Została podjęta decyzja o ewakuacji tego bloku i sąsiedniego. Wyłączona z ruchu została ulica przyległa do bloku". Na miejscu pracuje policja i straż pożarna.

Jak podkreśliła Bieniak, sprawdzane są okoliczności tego zdarzenia, przyczyny na razie nie są znane.

Michał Konopka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy potwierdził, że do wybuchu doszło w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Ewakuacja wynika z tego, że w mieszkaniu mogą znajdować się materiały pirotechniczne. Na miejscu są pirotechnicy policyjni, którzy będą ten loka sprawdzać i ewentualnie podejmować próbę wyniesienia tych materiałów - powiedział Konopka.