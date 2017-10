Do nietypowego zdarzenia doszło w jednym z pociągów Kolei Wielkopolskich na trasie Skoki-Wągrowiec - czytamy w "Głosie Wielkopolskim".

Kacper w środę nie dojechał do szkoły. Z Roszkowa do Skoków (ok. 5 km) syn wrócił pieszo, bo konduktor wyrzucił go z pociągu, twierdząc, że nie może jechać dalej - opowiada ojciec chłopca.

Mój syn chodzi do siódmej klasy w Wągrowcu. Cierpi, bo do szkoły do dziś nie dotarły pieczątki do podbicia legitymacji, a konduktor nie chciał honorować zaświadczenia wydanego przez szkołę - żali się mężczyzna.