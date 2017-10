Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości, organizatora wydarzenia, Robert Bąkiewicz tłumaczył w poniedziałek, że hasło tegorocznego marszu - "My chcemy Boga" - ma przypominać, że Polska jest wciąż bastionem wiary i religijności w Europie.

Chrześcijaństwo jest rdzeniem, spoiwem Europy. W tej chwili wiara ulega destrukcji i naszą odpowiedzią jest to hasło - powiedział Bąkiewicz na konferencji prasowej pod siedzibą stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zaznaczył, że hasło stoi w kontrze do ateistycznej - ich zdaniem - Unii Europejskiej i jest odpowiedzią na "najazd imigrantów". Odwołujemy się do kościoła walczącego, który był przez wieki podstawą i fundamentem Europy (...). Chcemy przedstawić katolicyzm jako wiarę nie słabości, ale wiarę ludzi silnych - mówił.

Marsz rozpocznie się o godz. 15 na rondzie Dmowskiego, gdzie po odśpiewaniu hymnu narodowego demonstranci przejdą ulicami: Marszałkowską, Świętokrzyską, Tamką, mostem Świętokrzyskim do Wybrzeża Szczecińskiego, skąd jedną z mniejszych uliczek dostaną się na błonia Stadionu Narodowego, gdzie marsz zakończy się odśpiewaniem "Roty".

Wiceprezes stowarzyszenia MN Witold Tumanowicz ocenił, że Stadion Narodowy "to najlepsze miejsce, aby zakończyć tak wspaniały, uroczysty marsz, na który co roku przychodzi ponad 100 tysięcy osób".

Tumanowicz poinformował, że w środę w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbędzie się spotkanie z przedstawicielami miasta i policji w sprawie zatwierdzenia ostatecznego przebiegu trasy. Jeżeli byłyby jakieś okoliczności, które miałyby przeszkadzać w bezpiecznym przebiegu Marszu Niepodległości, to oczywiście jesteśmy gotowi do rozmów. Uważamy, że obecnie takich przesłanek nie ma dlatego taka, a nie inna trasa została zgłoszona 30 dni przed planowanym zgromadzeniem - powiedział.

Nad bezpieczeństwem uczestników MN będzie czuwało kilkuset wolontariuszy w ramach straży marszu oraz ok. 100 ratowników medycznych. Szef straży Mateusz Marzoch przyznał, że tegoroczna trasa jego zdaniem nie będzie trudna do zabezpieczenia. W tym roku marsz niepodległości przejdzie tak jak przejść ma - bezpiecznie, sprawnie i do celu - ocenił.

Bąkiewicz dodał, że marsz ma przejść pokojowo, spokojnie. "Chcemy, żeby ten marsz był inny. Chcemy włączyć więcej pieśni, śpiewów" - mówił. Dodał, że organizatorzy zapraszają do udziału w marszu wszystkich, którym bliskie są wartości niepodległościowe i narodowe.