Łatwo nam uwierzyć w narrację strachu. Ja staram się mówić wyraźnie, że chrześcijanin nie może zamknąć się przed uchodźcą - mówi w rozmowie z "TP" prymas Polski i ordynariusz archidiecezji gnieźnieńskiej, komentując fakt, że z roku na rok na modlitwy w intencji uchodźców przychodzi coraz mniej ludzi.

Arcybiskup mówi też o tym, jak bardzo jesteśmy w Polsce podzieleni. - Jestem zaniepokojony tym, że ludzie są skłóceni, że zdarzają się bardzo agresywne reakcje. Dlatego często mówię, że fundament życia społecznego powinno się tworzyć w jedności i dialogu - stwierdza. Według prymasa odpowiedzialni za te podziały są i politycy i kościół.

Mówi jednak zdecydowanie, że "Kościół nie miesza się do polityki".

Abp Polak zdecydowanie wypowiada się o swoim stosunku do kwestii uchodźców. - Jeśli ja usłyszę, że w Gnieźnie odbywa się jakaś manifestacja antyuchodźcza, i że na to wybierają się moi księża, to mówię krótko: każdy, który tam pójdzie, będzie suspendowany - mówi.

To ostatnie stwierdzenie arcybiskupa wywołało duże poruszenie wśród komentatorów na Facebooku.

Krytycznie skomentowali słowa prymasa m.in. Tomasz Terlikowski i Sławomir Jastrzębowski.

Groźby suspensy wobec antyuchodźczych kapłanów trudno uznać za dialogiczne, a do tego apolityczne. @Prymas_Polski uprawia politykę — Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) 18 October 2017

Prymas chce pustych kościołów, I będzie je miał... Czyj to ma być Kościół? Samobójców??? pic.twitter.com/J1P8VMVjC4 — slawek jastrzebowski (@sjastrzebowski) 18 October 2017

Arcybiskup odpowiedział też na pytanie, czy katolik może powiedzieć o kimś "mordy zdradzieckie", "gorszy sort"? - Czy katolik, czy nie, żaden człowiek nie ma prawa poniżać drugiego człowieka - mówi prymas.