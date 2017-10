Podczas zakupów pani premier nikt nie przepuszcza w kolejce, do stoiska z mięsem jak wszyscy musi stać kolejce - relacjonuje reporterka "Polityki".

Do sklepu Beata Szydło przyjeżdża w towarzystwie ochrony, ale własnym samochodem, często w towarzystwie mamy, która w sklepie kupuje "Gazetę Wyborczą", bo "jest najgrubsza" i "dobra na podpałkę".

Galeria Przejdź do galerii » "Mój dom to moja oaza". Gdzie i jak mieszka Beata Szydło? Otoczony ogrodem, z oczkiem wodnym i położony z dala od sąsiadów – w niebieskim domu w małej wsi między Krakowem a Katowicami mieszka premier Beata Szydło.

Sołtys z sąsiedniej wsi mówi, że po tym wypadku z seicento w Oświęcimiu, to trudno mieć zaufanie do rządowych kierowców. Ludzie w mieście mówią, że to "na sto procent była ich wina, a nie tego chłopaka".

W samych Brzeszczach ludzie są podzieleni i żywią do Szydło skrajne uczucia. - Dla mnie to taka pokazówka, że po Brzeszczach sama prowadzi samochód - mówią jedni. Inni są dumni, że tak wysoko zaszła.

Gdy została premierem i powitał ją z ambony proboszcz parafii w Przecieszynie, nikt nie bił braw. Proboszcz żali się, że nie wszyscy w parafii są "za Beatką". - Są za Komorowskim, są za Niemcami i są czerwoni. Za dobrze im się tu z tej kopalni żyje i zapominają, że to Beatka im ją uratowała - narzeka.

Jesteśmy najbezpieczniejsza parafią w Polsce dzięki chłopakom z BOR. Beatka ma tu swoje stałe miejsce - mówi z duma. Parafianki opowiadają, że premier zawsze przyjmuje komunię. Mąż Edward podobno już nie jest taki pobożny, ale zawsze jest w kościele obok żony.

Galeria Przejdź do galerii » Pasjonat myślistwa, dyrektor szkoły... Edward Szydło - kim jest mąż szefowej rządu? Edward Szydło jest człowiekiem wielu pasji. Jedną z nich jest myślistwo, jednak mąż szefowej rządu oddaje się również pszczelarstwu i z uwagą śledzi sukcesy sportowców. Artykuł na temat jego działalności poświęcił również tygodnik "Polityka".

Zdzisław Filipek, obecnie prezes Tauron Wydobycie, spółki do której należy Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze, to kolega Beaty Szydło jeszcze z podstawówki. - Beata to kumpela, nie szefowa, nie liderka. Która ma ochotę rządzić. Równy druh - mówił o niej jeszcze przed awansem na prezesa państwowej spółki. O nim mówią, że jest najwierniejszym rycerzem beaty - pisze "Polityka". To on przed laty wciągnął Beatę Szydło w wyborach samorządowych na listy AWS. Potem oboje trafili do PiS.

Według mieszkańców, Beata Szydło nigdy tak naprawdę z Przecieszyna nie wyjechała. Choć od prawie dwóch lat jest premierem, to prawie w każdy weekend przyjeżdża do rodzinnej wsi. Bo jak twierdzą sąsiedzi, tylko tu jest naprawdę sobą.