W czwartek w centrum Warszawy, przed Pałacem Kultury i Nauki, podpalił się mężczyzna. Został przewieziony do szpitala. Póki co niewiele wiadomo w jakim znajduje się stanie.

Na akcję ratowania mężczyzny natknęli się m.in.: Tomasz Sybliski, były radny stolicy i Paulina Piechna-Więckiewicz, nadal pełniąca mandat w radzie miasta.

- Przed chwilą pod PKiN jakiś człowiek dokonał samopodpalenia. Właśnie wychodziliśmy z Paulina Piechna-Więckiewicz z pałacu kiedy to zrobił. Żył kiedy zabierała go karetka. Ten człowiek protestował w obronie wolności. Zostawił list oraz nagranie z prośbą aby go nie ratować oraz to nagrywać i upowszechniać. Oczywiście akcji ratunkowej nie nagrałem, natomiast publikuję zgodnie z jego wolą część listu jaki pozostawił – napisał Sybiliski na Facebooku. Zarówno on, jak i Pięchna-Więckiewicz opublikowali w internecie notatki mężczyzny.

Treść listu

- Protestów pod adresem obecnych władz mógłbym sformułować dużo więcej, ale skoncentrowałem się na tych. które są najbardziej istotne, godzące w istnienie i funkcjonowanie całego państwa i społeczeństwa. Nie kieruję żadnych wezwań pod adresom obecnych władz, gdyż uważam, że nic by to nie dało – czytamy w liście. W notatkach mężczyzna wymienia kilkanaście punktów, przeciwko którym protestuje. - Chciałbym, żeby Prezes PiS oraz cała PiS-owska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża i że mają moją krew na swoich rękach – pisze mężczyzna.