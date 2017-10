Chodzi o powtórny pogrzeb płk. Jarosława Florczaka. Jego szczątki były ekshumowane na zlecenie prokuratury.

"Gazeta Wyborcza" opisuje pochówek Florczaka, powołując się na byłego szefa Biura Ochrony Rządu, generała Mariana Janickiego. – Gdzie jest sztandar, gdzie kapelan, gdzie asysta honorowa. Tego wszystkiego nie było – cytuje słowa generała "Wyborcza".

BOR nie odniósł się do sprawy. Płk. Florczak w dniu katastrofy smoleńskiej był szefem operacji ochronnej. – Pośmiertnie zaliczono go do ofiar gorszego sortu – miał według "GW" powiedzieć gen. Janicki na spotkaniu z byłymi funkcjonariuszami policji i służb, których objęła ustawa dezubekizacyjna.