Wyrok jest prawomocny.

W grudniu 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał na karę jednego roku i 10 miesięcy więzienia pielęgniarkę Grażynę G., a drugą pielęgniarkę Renatę K. - na 1,5 roku więzienia. Najłagodniejszy wyrok - 10 miesięcy więzienia - dostał b. dyrektor szpitala Leszek K. We wszystkich trzech przypadkach gdański Sąd Rejonowy warunkowo zawiesił kary na okres dwóch lat. Od tych wyroków odwołali się obrońcy trojga oskarżonych.

W grudniu 2016 r. sąd uniewinnił natomiast lekarkę chirurg Darię D. – od tego wyroku apelowała prokuratura.

Do nieszczęśliwego zabiegu doszło w sierpniu 2010 r. w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku. 31-letnia wówczas Christina Hedlund z Malmoe poddała się operacji powiększenia piersi. Zabieg przebiegł pomyślnie, ale - według prokuratury - zaniedbano opiekę po operacji; u kobiety doszło do zatrzymania oddechu i krążenia. Uszkodzenia mózgu były na tyle poważne, że Szwedka do dziś jest w stanie wegetatywnym - nie mówi, jej kontakt ze światem jest bardzo ograniczony.

W listopadzie 2010 r. sprawę nagłośniły szwedzkie media. W reportażu ówczesny narzeczony Hedlund mówił, że dopiero po sześciu godzinach od operacji kobieta, która nie mogła się obudzić, została przeniesiona na oddział ratunkowy.