Latkowski mówił o spotkaniu z Marcinem i Katarzyną P., które odbył wraz z ówczesnym dziennikarzem "Wprost" Michałem Majewskim, jak mówił, trwało ono godzinę i 50 minut. Przez 40 minut małżeństwo P. referowało "swoją wersję historii kontaktów z Michałem Tuskiem".

Przedstawili to w taki sposób, że oni właściwie nie chcieli, oni się bali nawiązywać współpracę z Michałem Tuskiem, uważali, że to jest człowiek, tak sądzili, że to może być człowiek wsadzony specjalnie do nich. Opowiedzieli, że on sam wykonał telefon do Marcina P., poprosił o spotkanie, jak był jeszcze dziennikarzem "Gazety Wyborczej" - powiedział Latkowski.

Dalej przytaczając wersję P., powiedział, że Michał Tusk i twórca Amber Gold spotkali się. - Marcin P. powiedział, że na świadka tego spotkania wziął pana Frankowskiego (dyrektor zarządzający OLT Express, Jarosław Frankowski-PAP), ustalili warunki współpracy, on (Michał Tusk) stwierdził wtedy, że chce odejść z "Gazety Wyborczej", i szuka pracy - powiedział Latkowski.

Dodał, że później Michał Tusk "zadzwonił i powiedział, że po rozmowie z rodziną, podkreślam słowo rodziną, zrezygnował".

Temat Michała Tuska i współpracy z firmą związaną z Marcinem P. wyniknąć miał dwa miesiące później (...). I tutaj pośrednikiem albo osobą, która w cudzysłowie wrzuciła im Michała Tuska jest pan prezes lotniska w Gdańsku, tak twierdził Marcin P. - mówił Latkowski.

Podkreślił, że podczas jego i Majewskiego spotkania z małżeństwem P. o interesach mówiła także Katarzyna P. - Ona była aktywna, to nie była osoba, która siedziała i milczała, tylko aktywnie, tak jakby we wszystkie sprawy była wprowadzona. Czyli to byli partnerzy, dla nas Marcin P. i Katarzyna P. to byli partnerzy biznesowi w tym, co robili (...). Dla nas to był tandem - powiedział Latkowski.

Oni mówili, że tylko jeden zarzut, coś krytycznie powiedziano, że Michał Tusk wykonał dla nich rzeczy, których nie powinien, czyli wyniósł pewne dane z lotniska, które tak naprawdę są nieosiągalne - powiedział Latkowski.

Podczas rozmowy z małżeństwem P. pytał wraz z Majewskim, czy w momencie, kiedy zrobiło się już "gorąco" wokół Amber Gold, próbowali poprzez Michała Tuska wpływać na "ojca czy też, żeby wyciągnął pewne informacje". - Oni zaprzeczyli, że nigdy tego nie zrobili - relacjonował Latkowski.

Opowiadając o rozmowie z Michałem Tuskiem, Latkowski powiedział, że Michał Tusk był przekonany, że to on sam pierwszy ujawnił swoją współpracę z Marcinem P. Latkowski pytał Michała Tuska, czy ma wsparcie ojca i służb prasowych.

On narzekał na to, on mówił, że nie do końca, że tata unika teraz kontaktu (...). Tata się boi, że (Michał Tusk) jest podsłuchiwany - powiedział Latkowski.

Jak mówił, Michał Tusk przekazał, że "wyznaczono mu po jakimś momencie osobę z Kancelarii", która miała konsultować odpowiedzi na pytania posła PiS.

Latkowski relacjonował, że Michał Tusk jako "mówił, że jako dziennikarz wie o tym, że tego nie da się ukryć". - W związku z tym miał przeciwny pogląd niż otoczenie premiera, że trzeba o tym otwarcie mówić. (..) On był za tym, żeby mówić na ten temat, a ludzie z kancelarii premiera uważali, że powinien milczeć - mówił Latkowski.

Wspomniał też w rozmowie o tym, że jak rozmawiał z ojcem, to ojciec mu rzucił taki tekst, żeby był spokojny, że komisji śledczej w tej sprawie nie będzie - relacjonował Latkowski.

"To, co czytaliśmy pokazywało, że Marcin P. ma zdumiewającą ochronę w Trójmieście"

Pragnę oświadczyć, że nigdy nie przekazałem planu śledztwa ABW Marcinowi P. odbyłem wraz z Michałem Majewskim tylko jedno spotkanie z Marcinem P. i z jego małżonką, trwało ono godzinę i 50 minut. Później były śladowe kontakty e-mailowe, sms-owe, może jakiś telefon, Marcin P. w pewnym momencie zaczął unikać kontaktu z nami - mówił Sylwester Latkowski, b. dziennikarz "Wprost" w środę przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold.

Jak podał, o planie śledztwa dowiedzieli się kilka dni później, w momencie, kiedy P. był zatrzymany - 16 sierpnia. - I nie dostaliśmy go fizycznie, mieliśmy możliwość wglądu, spisania go, stąd zabiegaliśmy później wiele razy o ten dokument, czyli nawet nie było możliwości fizycznego przekazania komuś planu, bo też go nie posiadaliśmy, a on był nam potrzeby do obrony w sądzie - powiedział Latkowski.

Dopiero uzyskaliśmy go dwa miesiące temu, trzy miesiące temu i złożyliśmy do sądu - wyjaśnił.

Podkreślił, że o jego pracy świadczą teksty dziennikarskie, które napisał z Majewskim. - I w żadnym z nich nie ma ani jednego słowa obrony małżeństwa P. - wskazał.

Gdy udało nam się zajrzeć do planu śledztwa, wiedzieliśmy, że to gigantyczny skandal - to co czytaliśmy pokazywało, że Marcin P. ma zdumiewającą ochronę w Trójmieście - mówił Latkowski.