Niegroźne obrażenia ma także sam napastnik, który z nieznanych wciąż powodów zaatakował najbliższych. Jest szansa, że jeszcze w poniedziałek zostanie przesłuchany. Rzecznik rudzkiej policji aspirant Arkadiusz Ciozak powiedział PAP, że do ataku doszło rano w gronie rodzinnym w domu przy ul. Sikorek. Policjanci i medycy przyjechali na miejsce zaalarmowani przez sąsiada, który zauważył zakrwawioną postać w oknie –-brata napastnika. Na miejscu pojawiły się cztery zespoły ratownictwa medycznego i policja.

W wyniku ran zadanych nożem zmarła 80-letnia babcia podejrzanego. Do szpitala trafili jego 23-letni brat i 64-letni ojciec. Według przedstawicieli Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, obaj mężczyźni są ciężko ranni. Ratownicy WPR na miejscu udzielili im pierwszej pomocy i przewieźli do szpitali w Rudzie Śląskiej-Goduli oraz Chorzowie.

Nie jest na razie znane tło awantury. Policja liczy, że motyw działania 26-latka uda się poznać po przesłuchaniach sprawcy i jego ofiar - kiedy tylko będą one możliwe. Sprawca jest opatrywany w szpitalu, ma ranę dłoni. Kiedy lekarze przekażą go policjantom, zostanie przewieziony do komendy i tam będą wykonywane z nim pierwsze czynności. Mamy nadzieję, że dojdzie do tego jeszcze dzisiaj - powiedział rzecznik rudzkiej policji. Zarówno sprawca, jak i rodzina, w której doszło do zdarzenia, nie pojawiali się wcześniej w materiałach policyjnych. Nie są notowani, to normalna, spokojna rodzina, w której nie było wcześniej żadnych interwencji - zaznaczył Ciozak.