Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości w oficjalnym komunikacie, sędzia Hencel-Święczkowska w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pracuje od 18 lat. Pełniła tam funkcję Kierownika Sekcji Wykonawczej, a od lat jest wiceprzewodniczącą Wydziału III Karnego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej, w szczególności oszustw podatkowych. Z danych lustracji przeprowadzonej od 2010 r. wynika, że w przypadku połowy spraw, które trafiają do pani sędzi Hencel-Święczkowskiej, wyroki wydaje w trzy miesiące. Ponadto wyroki te charakteryzują się ponad 80-procentową stabilnością, co oznacza, że właśnie ponad 80 procent z nich jest utrzymywana w sądzie odwoławczym.

Do powołania doszło na podstawie nowych przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, które od połowy sierpnia pozwalają ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze arbitralnie powoływać i odwoływać prezesów i wiceprezesów - pisze "Gazeta Wyborcza".

Według "Wyborczej" Hencel-Święczkowska ma na koncie problemy z rzecznikiem dyscyplinarnym, gdy w jednej ze spraw prowadząca śledztwo prokuratura przez pomyłkę skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Sosnowcu, choć sprawa leżała w kompetencjach Sądu Okręgowego w Katowicach. Hencel-Święczkowska przez ponad rok przesłuchiwała świadków w sprawie. Trzeba było interwencji oskarżyciela posiłkowego by proces przeniesiono do sądu okręgowego. Rzecznik dyscyplinarny zarzucił Hencel-Święczkowskiej rażące naruszenie przepisów i doprowadzenie do nieuzasadnionej przewlekłości.

Jednak od ukarania sędzi odstąpiono. Mimo uznania zasadności zarzutów, uznano przewinienie za mniejszej wagi.

To zła decyzja. Bynajmniej nie chodzi tu o kwalifikacje pani sędzi. Musimy pamiętać, że w Polsce minister sprawiedliwości jest zarazem prokuratorem generalnym, a prezesi sądów podlegają jednocześnie ministrowi, czyli jednocześnie prokuratorowi. Oskarżeni lub strony, którzy będą stawali przeciw państwu, mogą się obawiać o niezależność sądu - komentuje w "GW", nominację Hencel-Święczkowskiej, sędzia Krystian Markiewicz, prezes stowarzyszenia sędziów Iustitia.