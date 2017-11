Architekci startujący w konkursie ogłoszonym na początku lipca br. mieli za zadanie zaprojektować centralny fragment pl. Defilad, czyli przestrzeń pomiędzy głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki, a ul. Marszałkowską. Przestrzeń na potrzeby konkursu nazwano placem Centralnym. Pierzeję północną przyszłego placu mają stworzyć przyszłe budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa. Kulturze i usługom ma być dedykowana również planowana pierzeja południowa.

W poniedziałek w Pałacu Kultury i Nauki władze Warszawy ogłosiły wyniki pierwszego etapu konkursu. Wybranych zostało pięć równorzędnych prac, które zostaną poddane konsultacjom społecznym.

- To nie koniec naszej pracy, tylko dopiero początek. Wybraliśmy pięć prac, w których dostrzegamy ogromy potencjał, ale nie uważamy, że są to projekty skończone, to są pewne ramy, podstawy do dalszej dyskusji. Bardzo zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych, głos nas mieszkańców ma nadać ostateczną formę tej przestrzeni - powiedziała dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marlena Happach.

Pierwsza koncepcja pl. Centralnego ze zwycięskiej piątki to praca autorstwa zespołu Antoniego Domicza z Opola, której podstawowym elementem jest tafla wody, w rysunku posadzki ma być ukazany układ dawnej zabudowy.

Projekt placu centralnego między Pałacem Kultury a ul. Marszałkowską / Materiały prasowe

Druga wybrana praca - Katarzyny Strzeleckiej-Paciorek razem z zespołem - zakłada, że dotychczasowy monumentalny charakter placu zostanie zrównoważony przez wprowadzenie asymetrii i zastosowanie zieleni. Przed Pałacem Kultury ma zostać też wydzielona, wyrazistą czerwoną linią, przestrzeń dla miejskich aktywności.

Projekt placu centralnego między Pałacem Kultury a ul. Marszałkowską / Materiały prasowe

Trzecia wyróżniona praca to koncepcja Jakuba Figiela z Gdańska, która przewiduje rozmieszczenie na placu drzew w swobodnym układzie z zagłębieniem przestrzeni, stanowiącym naturalną widownię.

Projekt placu centralnego między Pałacem Kultury a ul. Marszałkowską / Materiały prasowe

Jury wybrało także do finałowej piątki czwartą pracę - Marty Dąbrowskiej i Anny Okoń z Wrocławia, która zakłada podział placu na dwie strefy na różnych poziomach. Trybuna honorowa według tego pomysłu zostałaby przeniesiona do podziemnego muzeum.

Projekt placu centralnego między Pałacem Kultury a ul. Marszałkowską / Materiały prasowe

Piątą nagrodzoną pracę zgłosili architekci ze Szwajcarii. Ich projekt zakłada wpisanie w posadzkę dawnych ulic i tworzenie zielonych kwartałów. Według koncepcji trybuna honorowa miałaby pozostać jako relikt historyczny.

Projekt placu centralnego między Pałacem Kultury a ul. Marszałkowską / Materiały prasowe

Czas na konsultacje

Członek jury, przedstawiciel stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Leszek Wiśniewski podkreślił, że już w poniedziałek zaczną się konsultacje społeczne w formie elektronicznej na miejskiej stronie. Dodał, że wystawa konkursowa potrwa do 16 listopada, w wybrane dni będzie można ją zwiedzać z architektem. 15 listopada ma się także odbyć dyskusja z udziałem projektantów prac i jury. Ponadto na 16 i 18 listopada zaplanowano warsztaty. Konsultacje mają potrwać w sumie do końca listopada, a ich wyniki zostaną ogłoszone 7 grudnia, potem zaczną się rozmowy z przedstawicielami zwycięskich prac.

- To jak plac będzie wyglądał dowiemy się dopiero w przyszłym roku - zaznaczył Wiśniewski.

Będzie parking pod pl. Defilad

Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski podkreślił, że przebudowa placu będzie powiązana z budową parkingu podziemnego pod pl. Defilad. - Prace na pl. Defilad już trwają, od ubiegłego roku prowadzimy prace związane z przekładkami infrastruktury oraz realizacją docelowego układu infrastruktury podziemnej - powiedział Olszewski.

Przebudowa placu i budowa parkingu - mają być dwiema "zgranymi" inwestycjami w ramach jednego pozwolenia na budowę. - Zakładamy uzyskania pozwolenia na budowę w połowie (przyszłego) roku. Czas realizacji samego placu będzie uzależniony od tempa realizacji parkingu - powiedział Olszewski.

Najprawdopodobniej z pl. Defilad zniknie obecny parking autobusowy.

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska przed prezentacją zwycięskich prac poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci mężczyzny, który 19 października podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki.