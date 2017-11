W przededniu 99. rocznicy odzyskania niepodległości prezydent Duda w wypowiedzi dla PAP podkreślił, że za jeden z głównych celów obchodów stulecia niepodległości uważa umacnianie jedności narodu. Wyraził nadzieję, że będą one okazją do uświadomienia sobie, jak silne są więzi łączące Polaków. Dodał, że obchody stulecia niepodległości nie powinny mieć charakteru muzealnego, pamiątkowego; najistotniejszym celem jubileuszu jest śmiałe spojrzenie w naszą wspólną przyszłość.

W centralnych obchodach Święta Niepodległości na pl. Piłsudskiego w sobotę udział weźmie ponad pół tysiąca żołnierzy. Po raz pierwszy uczestniczyć w uroczystości będzie pododdział wystawiony przez Wojska Obrony Terytorialnej.

Pododdziały tradycyjnie wystawią również Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Żandarmeria Wojskowa, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Straż Graniczna, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

Przemówienie na pl. Piłsudskiego wygłosi prezydent Duda. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza, jak co roku, zostaną złożone wieńce i kwiaty.

Obchody Święta Niepodległości w stolicy w sobotę rozpoczną się od mszy za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 9 z udziałem pary prezydenckiej. Wcześniej Andrzej Duda złoży wieniec przy grobie prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Przed południem zaplanowana jest także uroczystość wręczenia przez prezydenta odznaczeń państwowych w Pałacu Prezydenckim.

W sobotę w stolicy według informacji z ratusza zgłoszono w sumie 12 zgromadzeń publicznych. Największy ma być Marsz Niepodległości; jego organizatorzy deklarują, że weźmie w nim udział 50 tys. osób. Marsz przejdzie starą trasą - przez most Poniatowskiego. Na przejście nową trasą przez Most Świętokrzyski nie pozwoliła prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Organizowany przez środowiska narodowe marsz w tym roku odbędzie się pod hasłem "My chcemy Boga". Kontrmanifestację do Marszu Niepodległości organizuje Antifa.

Obchody Święta Niepodległości w stolicy rozpoczną się w piątek od "Capstrzyku Niepodległości", wieczornego wojskowego apelu. Przed wojną capstrzyki poprzedzały większość wojskowych i państwowych świąt. W ostatnich latach Wojsko Polskie wraca do tej tradycji; "Capstrzyki Niepodległości" w stolicy odbywają się od 2009 r.

W piątek społeczne obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizuje w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość. W wydarzeniu, które ma być połączone z obchodami miesięcznicy smoleńskiej, udział weźmie m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wieczorem po mszy w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela Krakowskim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki przejdzie Marsz Pamięci, gdzie tradycyjnie przemówienie wygłosi prezes PiS. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą na plac Piłsudskiego, gdzie złożą kwiaty przed pomnikiem marszałka oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po zakończeniu uroczystości, Kaczyński ma ponownie zabrać głos.

Z kolei prezydent Duda w sobotę wieczorem uda się do Stalowej Woli, gdzie weźmie udział w V Ognisku Patriotyzmu. Prezydent także zabierze tam głos.

Politycy PiS w tym premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, członkowie rządu, marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, Święto Niepodległości uczczą w sobotę nie tylko w Warszawie, ale także w Krakowie.

W programie krakowskich obchodów jest msza święta w katedrze na Wawelu, złożenie kwiatów w kryptach i patriotyczne spotkanie w hotelu Sheraton.

Organizowane przez PiS obchody rozpoczną się od udziału polityków o godz. 16.30 we mszy św. w Katedrze na Wawelu. Politycy złożą też kwiaty w kryptach Katedry na Wawelu przy grobie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.