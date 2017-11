Przez pewien czas na e-stronie portu pojawił się wizerunek uśmiechniętego diabła.

- Kilka godzin temu zaatakowano serwer firmy, która hostinguje nam stronę internetową. Dotyczy to tylko i wyłącznie strony. Jeśli chodzi o serwery portu lotniczego, to są one zabezpieczone. Bezpieczeństwo lotniska jest zapewnione - powiedziała Grus.

Chodzi o to, że pasażerowie nie mogą ze strony uzyskać informacji m.in. o odlotach czy przylotach samolotów.

- Pasażerowie zostali pozbawieni tylko i wyłącznie dostępu do informacji, jakie pozyskują się ze strony. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zaangażujemy infolinię i Facebooka. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem tego problemu - zapewniła.

Lotnisko w Modlinie powstało w 2012 r. Od tego czasu obsłużyło ponad 10 mln pasażerów. W samym 2016 roku było ich blisko 2 mln 900 tys. Na lotnisku operuje irlandzki Ryanair.