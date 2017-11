Wszystko zaczęło się kilka dni temu, kiedy były prezydent opublikował zdjęcia z ośrodka, w których był internowany w latach 80. Widać na nich, jak relaksuje się na spacerach czy np. w basenie.

"Już widzę te złośliwe komentarze, że stary Wałęsa pływa w basenie" - pisał były prezydent.

Juz widze te złośliwe komentarze ze stary Walesa pływa w basenie .LW pic.twitter.com/FwRRvLahkQ — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) 7 listopada 2017

I faktycznie, bardzo szybko zaczęły na jego temat powstawać memy. Na jednym ze zdjęć w basenie znalazł się np. rekin z horroru "Szczęki", a na innym – prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Przeróbki wymyśliła redakcja satyrycznego portalu "ASZdziennik". Reakcja Wałęsy? Nie tylko opublikował memy na swoim profilu, to jeszcze napisał: "Co żeście mnie tu Kaczyńskiego do basenu wrzucili? Wolę już tego rekina".

Na tym się jednak nie skończyło.