- Chcę powtórzyć to, co mówię tutaj od lat co miesiąc. Jesteśmy coraz bliżej, teraz naprawdę już blisko. Dziś zakończył się konkurs na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej - zaznaczył Kaczyński.

Organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość "Społeczne Obchody Narodowego Święta Niepodległości" są połączone z uroczystościami przypadającej dzisiaj 91. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Podobnie jak we wcześniejszych latach kierownictwo PiS organizuje uroczystości dzień przed Świętem Niepodległości.

Prezes PiS przemawiał przed Pałacem Prezydenckim a następnie na Placu Piłsudskiego. Tam zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Marszałka w 99. rocznicę jego przyjazdu do Warszawy.

- Przed nami jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia, co do pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale wiemy już jak, wiemy już gdzie. I jestem przekonany, że 10 kwietnia przyszłego roku te pomniki już staną i że będziemy znali prawdę - podkreślił prezes PiS.