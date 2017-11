"Siadaj k...o" - miał powiedzieć policjant do kobiety, która wraz z Obywatelami RP znalazła się w pobliżu trasy Marszu Niepodległości. Podobnie jak kilkadziesiąt innych osób policyjnym radiowozem została przewieziona na komendę przy ul. Dzielnej. Wideo ilustrujące ten incydent Obywatele RP zamieścili w mediach społecznościowych.

O to wydarzenie jeszcze wczoraj, wkrótce po zakończeniu Marszu Niepodległości, pytany był komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. - Co do treści wypowiedzi - prawdopodobnie co podkreślam - jednego z funkcjonariuszy Policji (...), jeśli są to słowa wypowiedziane przez policjanta są nieakceptowalne i niedopuszczalne. Poleciłem już funkcjonariuszom Biura Kontroli KGP zbadanie tej sprawy. Jeśli ta sytuacja się potwierdzi wobec funkcjonariusza zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje służbowe, takich zachowań nie akceptujemy - powiedział.

Dziś policja na Twitterze zamieściła wyjaśnienie. Czytamy w nim: Wstępne czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości w działaniach policjantów usuwających nielegalne zgromadzenie. Słowa jakie padły, kierowane były nie do kobiety, a do mł. asp. Mateusza „siadaj Kulson”, co potwierdzili obecni na miejscu działań.

