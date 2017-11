Według informacji RMF FM Polska Grupa Zbrojeniowa wycofała się tuż przed rozstrzygnięciem przetargu. Był to już ostatni etap postępowania organizowanego przez Inspektorat Uzbrojenia MON. W efekcie tej decyzji - w przetargu - zwyciężyło konsorcjum Polskiego Holdingu Obronnego i prywatnej firmy Koncept z Bielska- Białej. Oznacza to, że znaczna część pieniędzy z zamówienia trafi na konto tej prywatnej spółki.

Ta spółka to jeden z dilerów samochodowych. Według ustaleń RMF FM, pod rządami obecnego prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Błażeja Wojnicza zapadła decyzja, żeby PGZ wycofała się z przetargu. W efekcie w postępowaniu pozostała tylko jedna oferta, która wygrała.

Plany zakupu pojazdów dalekiego rozpoznania dla polskiej armii pojawiły się już kilka lat temu. Przetarg - w ramach projektu Żmija - ogłoszono jeszcze w 2012 roku.

Kontrowersje wzbudza to, że Błażej Wojnicz od lutego do kwietnia tego roku pełnił jednocześnie funkcje prezesa w Polskim Holdingu Obronnym i Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Obydwie instytucje konkurowały w przetargu. Jak wynika z informacji rozmówców RMF FM, Błażej Wojnicz miał być człowiekiem Bartłomieja Misiewicza. To on miał go najpierw zatrudnić w PHO, a potem w PGZ. Jak ustalili dziennikarze nie miał on zgody Rady Nadzorczej PGZ na łączenie funkcji prezesa w konkurencyjnych podmiotach.