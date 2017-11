Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie MSWiA, 69 proc. Polaków jest przeciw przyjmowaniu imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, przy czym 42 proc. wyraża zdecydowany sprzeciw. Wyniki badania pokazują też, że 62 proc. badanych uważa, że obecność w naszym kraju imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej negatywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa w Polsce.

Szef MSWiA odnosząc się do tych informacji na antenie TVP INFO, ocenił że Polacy "wyciągają wnioski z tego, co dzieje się na zachodzie Europy". - Polacy jeżdżą po Europie i widzą, że społeczności muzułmańskie nie integrują się ze społecznościami europejskimi, więcej - próbują narzucić swój porządek rzeczy - podkreślił.

Dodał, że do takich nastrojów przyczyniają się także zamachy terrorystyczne w Europie. - Polacy wyciągają wnioski z tego, że to jest pewien proces; przecież we Francji czy w Niemczech zaczynało się niewinnie, zaczynało się od małych społeczności - one rozrastają się w tempie błyskawicznym - ocenił Błaszczak.

- Wyciągajmy doświadczenia z tego, co się dzieje, pamiętajmy, jesteśmy w Strefie Schengen, nie ma kontroli na granicach, można się przemieszczać, trzeba wyciągać z tego wnioski i uczyć na błędach innych, a nie tak jak robiła to koalicja PO-PSL - powiedział Błaszczak.

Podkreślił, że Polska pomaga uchodźcom "rzeczywistym", m.in. w Jordanii i Libanie, a także przyjmuje obywateli m.in. z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi.