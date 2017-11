Wszystko za sprawą niżu Peter znajdującego się nad Polską. Związane są z nim fronty atmosferyczne, w połączeniu z niską temperaturą powietrza, dały idealne warunki do opadów śniegu.

Nad Bałtykiem przesuwa się niż, za którym do Polski wtargnie zimno. Północny chłód popłynie przez Polskę dalej na południe Europy i ma zamiar dotrzeć aż do Bałkanów. W tym samym czasie ciepłe powietrze będzie płynąć do Europy Zachodniej. Ta łagodna i ciepła masa powietrza będzie chciała przedostać się także w nasze strony kontynentu, ale zanim to nastąpi, minie kilka dni.

Początek tygodnia będzie zimny, a termometrach w dzień zobaczymy zaledwie kilka stopni powyżej zera. Taka sytuacja utrzyma się do środy, a potem czeka nas duże ocieplenie. Pod koniec tygodnia na południu i zachodzie kraju może być nawet 13, 14 stopni - przewiduje meteorolog TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

Po tym kilkudniowym ociepleniu pod koniec listopada zacznie robić się chłodniej i temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Na początku grudnia będzie jeszcze zimniej - od 0 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie.