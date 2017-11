Położona w centrum kraju Łódź przez wiele lat miała fatalną komunikację z resztą kraju. Sytuacja poprawiła się, od kiedy w pobliżu znalazło się skrzyżowanie dwóch autostrad A1 i A2. Teraz miasto czeka rewolucja kolejowa. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowuje się do podpisania kontraktu na budowę tunelu średnicowego pod centrum Łodzi. Za 1,6 mld zł zbuduje go konsorcjum Energopolu Szczecin. Po odrzuceniu przez Krajową Izbę Odwoławczą protestów innych firm przetarg sprawdza Urząd Zamówień Publicznych. Według Mirosława Siemieńca z PKP PLK umowa zostanie podpisana w grudniu.

– Zakończony ślepo dworzec Fabryczny zyska połączenie z dworcem Łódź Kaliska i ze stacją Żabieniec. Kolej będzie lepiej wykorzystana – zauważa Marcin Masłowski, rzecznik prezydenta Łodzi.

W mieście mówi się, że budowany tunel będzie namiastką metra, bo przy okazji powstaną dwie nowe, podziemne stacje – przy wielkim centrum handlowym Manufaktura i pod ruchliwym skrzyżowaniem Zachodnia/Zielona, blisko Piotrkowskiej. Nowy odcinek ma przede wszystkim usprawnić podróż po mieście i całej okolicy. – Będzie można wygodnie dojechać do pracy w centrum Łodzi z okolicznych miejscowości, np. ze Zgierza, Sieradza czy Koluszek. Usprawniona zostanie też komunikacja po mieście – przewiduje Janusz Malinowski, szef Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Tunel usprawni też kursowanie składów dalekobieżnych. Wreszcie lepiej zostanie wykorzystany wielki podziemny dworzec Łódź Fabryczna, który kosztował prawie 2 mld zł. Pociągi z Warszawy do Wrocławia nie będą musiały kursować po obrzeżach Łodzi, tylko zatrzymają się na Fabrycznym (dziś to stacja końcowa, rodzaj zajezdni – red.). Dzięki temu zwiększy się liczba składów ze stolicy do centrum Łodzi. Ułatwione zostaną też przesiadki, bo na Fabrycznym połączenia z Warszawy będą się krzyżować np. z kursami z Krakowa do Poznania.

Tunel pod centrum Łodzi tak jak metro w Warszawie ma być drążony. Dwie nowe stacje mają powstawać techniką odkrywkową, a to oznacza kilkuletnie utrudnienia na ulicach. Wszystko ma być gotowe pod koniec 2021 r.

Dla Łodzi następnym skokiem transportowym będzie budowa linii Kolei Dużych Prędkości z Warszawy do Poznania i Wrocławia. To inwestycja rozważana przez rząd, ale wiadomo już, że przy okazji budowy wielkiego lotniska przesiadkowego między Łodzią i Warszawą (w gminie Baranów) ma powstać pierwszy odcinek KDP – ze stolicy do Łodzi. Według zapowiedzi port i połączenie kolejowe będą gotowe w 2027 r., ale wielu ekspertów wątpi w ten termin.