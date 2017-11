Były szef MON - Tomasz Siemoniak z PO- opublikował na Twitterze skan pisma pułkownika Romana Ćwiklińskiego. "Wobec występującej epidemii afrykańskiego pomoru świń w resorcie ON prowadzone są prace analityczno-planistyczne dotyczące możliwości udziału SZ RP w zmniejszeniu pogłowia dzików na obszarze województwa mazowieckiego" - czytamy w dokumencie.

Wojskowy tłumaczy, że MON rozważa, by zwierzęta zabijali żołnierze z uprawnieniami myśliwych "przy użyciu prywatnej broni myśliwskiej i amunicji". Będą ten obowiązek wykonywać "w ramach udzielonego w tym celu urlopu okolicznościowego". Szef sztabu chce teraz, by dowódcy jednostek powiadomili o tym planie żołnierzy i przesłali wykaz tych, którzy zgodzą się brać udział w akcji odstrzelenia zwierząt.

Żołnierze mają dostać okolicznościowe urlopy i strzelać do dzików z prywatnej broni! Ktoś upadł na głowę i używa drogi służbowej do realizacji prywatnych ustaleń Macierewicza i Szyszki. Dwa prywatne folwarki! pic.twitter.com/sgX330onx2 — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) 23 listopada 2017

MON się tłumaczy

MON jednak zapewnia, że polowań nie będzie. - Pismo, które zostało udostępnione w Internecie to korespondencja wewnętrzna - tłumaczy portalowi dziennik.pl rzecznik MON, major Anna Pęzioł-Wójtowicz. Ta akcja ma jedynie sprawdzić, jaka liczba żołnierzy ma uprawnienia myśliwskie - dodaje i zapewnia, że "żadne koncepcje wynikające z tego pisma nie będą realizowane". Jednak zdaniem Siemoniaka, takie stanowisko MON "nawet jak na ostatnie błazeństwa Macierewicza budzi zdziwienie".

Komunikat tak kuriozalny, że nawet jak na ostatnie błazeństwa Macierewicza budzi zdziwienie. Wynika z niego, że pisma w wojsku wysyła się dla sondowania i żartów. https://t.co/L6IMXtipPO — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) 23 listopada 2017

Jak z kolei tłumaczy nam rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego, Diana Piotrowska, jeśli MON zdecyduje się oddelegować żołnierzy do pomocy myśliwym, to będą to ludzie, którzy sami w cywilu polują i mają wszystkie wymagane uprawnienia, a nie zwykli żołnierze. - Wojskowa amunicja nie jest przystosowana do polowań na zwierzynę, a żołnierze nie są specjalnie przeszkoleni, chodzi więc o kwestie bezpieczeństwa - tłumaczy Piotrowska. Dodaje też, że aby zastrzelić jednego dzika, myśliwy potrzebuje średnio 15 wyjść w teren, jeśliby więc użyć do tego wojska, to byłoby to dość drogim przedsięwzięciem.

Rzecznika łowczych dodaje też, że wojsko już wcześniej pomagało lokalnym władzom i myśliwym w walce z ASF - w sierpniu 2017 78 żołnierzy z jednostki w Siedlcach przeszukiwało lasy na wniosek wojewody lubelskiego, by sprawdzić, czy w okolicach nie leżą padłe dziki.

Walka z ASF

Dlaczego w ogóle polowanie na dziki stało się tak pilną sprawą? Chodzi o tzw. afrykański pomór świń, czyli chorobę trzody chlewnej, która kończy się koniecznością wybicia zarażonego stada i utylizacji padłych zwierząt. Chorobę między stadami przenoszą dziki. - Z zewnątrz zaś nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy dzik jest zdrowy, czy chory. To da się potwierdzić dopiero w laboratorium - tłumaczy rzecznik PZŁ.

Dlatego, jak tłumaczą zarówno myśliwi, jak i eksperci, konieczne jest zmniejszenie pogłowia tych zwierząt. W ten sposób minimalizuje się szansę spotkania zarażonego zwierzęcia ze zdrowym i powstrzymuje się przenoszenie choroby. Zresztą, jak dodaje Piotrowska w ciągu ostatnich trzech lat wystrzelano 1,5 miliona dzików. - Nie chodzi jednak o całkowite wybicie tego gatunku - zapewnia rzeczniczka.

ASF stanowi w Polsce poważny problem - zagrożone są nie tylko hodowle umieszczone przy wschodniej granicy kraju - choroba przenosi się bowiem na zachód kraju. Zarażone dziki wykryto bowiem już na lewym brzegu Wisły w okolicach Warszawy.