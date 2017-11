"Dwa lata temu Mateusz Kijowski pomógł nam się zorganizować do walki o praworządność w Polsce. Na jego zawołanie wyszliśmy na ulice, organizowaliśmy się w całej Polsce i nie tylko tutaj…" – takimi słowami rozpoczyna się zamieszczony w internecie apel organizatorki zbiórki na rzecz Mateusza Kijowskiego, byłego lidera KOD.

W dalszej części wpisu tłumaczy, że za walkę w słusznej sprawie Kijowski zapłacił spokojem swoim i swojej rodziny a także dramatycznym obniżeniem standardów życia. "Z dnia na dzień stracił najważniejsze źródła utrzymania. Padł ofiarą nagonki medialnej, a wszyscy, z którymi współpracował w 2016 rokiem, są poddani licznym kontrolom skarbowym, wzywani na komendy policji czy do prokuratur" – czytamy.

Wyjaśnia, że Kijowski nie może znaleźć zatrudnienia i nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych. Dlatego też Kijowski rozważa wyjazd za granicę. Zbiórka prowadzona w sieci to jak wyjaśnia próba ufundowania Mateuszowi "Stypendium Wolności". "To pozwoliłoby mu zostać z nami i nadal nas wspierać w obronie podstawowych wartości demokratycznych w Polsce, w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy zbierać fundusze do czasu znalezienia przez Mateusza źródła utrzymania. Nie możemy tracić człowieka - lidera, który pociągnął za sobą tłumy" – pisze Pawłowicz.

Zbiórka odbywa się na platformie zrzutka.pl. Suma jaką chce zebrać organizatorka to 25 tys. złotych. Jednocześnie zapowiada, że zaangażowana jest wraz z grupą prawników w prace nad mechanizmem stypendialnym, który mógłby w sposób przejrzysty i czytelny pomóc w funkcjonowaniu aktywnym opozycjonistom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. "Myślimy o powołaniu fundacji, która dałaby osobowość prawną do organizowania różnych form aktywności obywatelskiej i pozwoliła na profesjonalne metody pozyskiwania funduszy na taką działalność" – pisze.

W jednym z ostatnich wywiadów jakiego udzielił Kijowski, w którym mówi o swojej trudnej sytuacji. M.in. o tym, że stracił jednego ze swoich kontrahentów przez to, że występował publicznie, jego żona zachorowała na raka, a synowie są niepełnosprawni, więc nie są w stanie sami siebie utrzymywać. – Co z tego wynika na dzisiaj? Jesteśmy bardzo mocno dociśnięci do muru i sytuacja jest dosyć krytyczna. Codziennie zastanawiam się razem z żoną, czy będzie miał za co zrobić zakupy żeby dzieci miały co zjeść przed szkołą, czy po szkole. Miałem wiele prób poszukiwania przedsiębiorcy, który byłby w stanie zatrudnić tego Kijowskiego i narazić się tej władzy – mówi.