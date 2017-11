Jak zaznaczył ks. Paweł Rytel-Andrianik, abp Henryk Hoser to osoba niezwykle kompetentna, o rozległej wiedzy w dziedzinach takich jak biologia, medycyna, genetyka, biotechnologia i bioetyka. Swoje doświadczenie i umiejętności od lat poświęca w pracy w gremiach Episkopatu Polski. Dzięki jego zaangażowaniu powstał bardzo ważny Dokument Bioetyczny KEP, który zwiera odpowiedź na kluczowe pytania związane z ochroną życia, w kontekście nauczania Kościoła katolickiego - powiedział ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik episkopatu przypomniał, że abp Hoser to lekarz, misjonarz, pallotyn oraz wysłannik papieża Franciszka do Medjugorie. Dodał, że przed wstąpieniem do zakonu pallotynów abp Hoser otrzymał "staranne wykształcenie" w Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie pracował jako asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, a następnie był lekarzem w szpitalu w Ziębicach.

Jak wskazał ks. Rytel-Andrianik, abp Hoser był zawsze blisko ludzi, także w ich codziennych problemach. Tak było na misji w Afryce, gdzie założył Centrum Zdrowia Gikondo w Kigali, a także Rwandyjską Akcję Rodzinną. Był tam też przewodniczącym Związku Stowarzyszonych Ośrodków Medycznych w Kigali i kierownikiem Centrum Monitoringu Epidemii AIDS oraz sekretarzem komisji ds. zdrowia oraz komisji ds. rodziny rwandyjskiego episkopatu - podkreślił.

Ks. Rytel-Andrianik określił także jako "insynuacje" podnoszone wobec abp. Hosera zarzuty, jakoby miał przebywać w Rwandzie podczas ludobójstwa. Według rzecznika episkopatu to fake news i oszczerstwo. Raz nas zawsze trzeba skończyć z przekazywaniem tej fałszywej informacji. W czasie ludobójstwa w Rwandzie w kwietniu i lipcu 1994 r. abp Hoser przebywał najpierw na rekolekcjach w Jerozolimie, później na stażu w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, a następnie był na kursie językowym w Rzymie - wyjaśnił.

Abp Hoser był zawsze wierny Kościołowi i z pokorą przyjmował wolę swoich przełożonych. Biskup warszawsko-praski to postać wybitna, nawet genialna, a jednocześnie człowiek skromny, który nie epatuje własną osobą. Zauważył to papież Franciszek, który w jednym z wywiadów określił go jako +un bravo vescovo (zdolny, dobry biskup)+ i uczynił swoim wysłannikiem do Medjugorie - powiedział rzecznik Episkopatu.

Abp Henryk Hoser od maja 2008 r. jest biskupem warszawsko-praskim. Wcześniej pełnił funkcję sekretarza pomocniczego w watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, ponad 20 lat spędził na misjach w Rwandzie i Zairze. Od 2008 roku abp Hoser przewodzi pracom zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych. W poniedziałek skończył 75 lat.