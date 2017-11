Pod listem do Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Prawa w Ostrołęce podpisało się 2 tys. osób, z czego 230 to naukowcy. Wszyscy są pracownikami uczelni, w której zatrudniona jest obecna posłanka Krystyna Pawłowicz.

"Prof. Pawłowicz w ciągu ostatnich kilku lat swojej działalności publicznej i obecności w dyskursie medialnym przyczyniła się do znacznego obniżenia poziomu debaty publicznej w Polsce poprzez notoryczne szerzenie treści ksenofobicznych, homofobicznych, rasistowskich oraz używanie przy tym obraźliwego języka względem swoich adwersarzy politycznych, jak również zwykłych obywateli niepodzielających jej przekonań. Są to fakty powszechnie znane i szeroko komentowane w mediach, dlatego dziwi nas niezmiernie fakt, że publiczne wystąpienia prof. Pawłowicz nie stały się jak do tej pory przedmiotem troski Pani Rektor" - piszą autorzy listu: dr hab. Marcin Filipowicz adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Jakub Urbanik kierownik Instytut Historii Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.