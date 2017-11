Jak poinformowała PAP asp. Monika Kalinowska z KPP w Starachowicach do napadu na jedną z placówek bankowych w tym mieście doszło w środę, ok. godziny 16. - Do jednego z banków na terenie miasta wszedł zamaskowany mężczyzna, który posiadał przedmiot przypominający broń. Prawdopodobnie miał też przy sobie nóż. Zażądał od pracownicy banku pieniędzy. Po otrzymaniu gotówki zbiegł – powiedziała Kalinowska.

Policjantka dodała, że "na miejscu przestępstwa prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy".