Jak poinformowano, w nocy z poniedziałku na wtorek w śródmiejskiej galerii handlowej doszło do włamania do salonu jubilerskiego. Policja poszukuje mężczyzny, który, jak ustalili funkcjonariusze, prawdopodobnie dostał się do sklepu przez system wentylacyjny, wyjął z biurka klucz do skarbca, a następnie ukradł biżuterię i zegarki warte ponad 700 tys. zł.

Na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji opublikowano zdjęcia z kamer monitoringu, przedstawiające mężczyznę w momencie, w którym - według policji - mógł robić rozpoznanie przed planowanym włamaniem.

Śródmiejski wydział do walki z przestępczością przeciwko mieniu prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat tożsamości lub miejsca pobytu podejrzanego.