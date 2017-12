Minister obrony komentował w programie "Kwadrans polityczny" materiał telewizji TVN o major Magdalenie E., która odeszła ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W materiale zawarta była teza, że jej odejście było zemstą ministra za to, że zajmowała się m.in. tłumaczką, która przełożyła na język rosyjski raport z likwidacji WSI z 2007 roku.

Zdaniem Macierewicza materiał TVN "nic nowego nie wniósł wobec tego, co ludzie z WSI usiłowali rozpropagować na przełomie 2013 i 2014 roku". Ta pani (tłumaczka - PAP) miała poświadczenie bezpieczeństwa, tłumaczyła wyłącznie materiał jawny i nie miała dostępu do żadnych tajnych informacji, w związku z tym cała historia jest bezprzedmiotowa - zapewniał Macierewicz.

Nikt na nikim się nie mścił, ta pani, mówię teraz o żołnierzu, została odsunięta ze służby dlatego, że podejmowała bezprawnie, bez wiedzy służby działania poza granicami kraju - dodał.

Pytany o autora książki "Macierewicz i jego tajemnice" Tomasza Piątka, ocenił, że "realizuje on pewne zadanie, które jest szkodliwe dla państwa". Obserwuję tego pana jako narzędzie ataku na bezpieczeństwo państwa - zaznaczył.

Także, zdaniem Macierewicza "gromadzenie nagród, wynoszenie na piedestał" Tomasza Piątka "to jest część walki dezinformacyjnej". To, co zawarł pan Piątek jest po prostu konfabulacją i stekiem bzdur - ocenił szef MON.