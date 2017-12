Wcześniej Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu przez CBA - na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu - trzech urzędników stołecznego ratusza, zamieszanych w przestępczą działalność dotyczącą reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Według CBA, przyjmowali przez lata wysokie łapówki za pomoc przy zwrotach nieruchomości warszawskich i przy wypłatach odszkodowań.

Jak podkreślił na konferencji prasowej Ziobro, zatrzymania te były owocem pracy powołanych przez niego zespołów śledczych - we Wrocławiu i w Warszawie - ds. wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej. Te zatrzymania oraz stawiane zarzuty - co nastąpi w najbliższym czasie - potwierdzają słuszność decyzji, jaką podjąłem wiele miesięcy temu o powołaniu (...) zespołów oraz pokazują, jak wiele spraw było zamiatanych pod dywan i jak wiele przestępstw było ukrywanych z nadzieją, że nigdy nie zostaną wyświetlone, a osoby, które się ich dopuszczają nie poniosą odpowiedzialności karnej - dodał.

Jak poinformował zwierzchnik prokuratury, w tej chwili "już 25 osób jest zatrzymanych, włącznie z dzisiejszymi trzema kolejnymi osobami, i też wszystkim tym 25 osobom przedstawiono zarzuty. 12 osób (zostało) tymczasowo aresztowanych, w tym 6 adwokatów ma zarzuty i zostało tymczasowo aresztowanych".

To jest dalej śledztwo rozwojowe, to jest, można powiedzieć, początek drogi; będziemy konsekwentnie zmierzać do wyjaśnienia ogromu przestępstw i bezkarności, która miała miejsce na terenie m.st. Warszawy - mówił Ziobro.

CBA, wspólnie z prokuraturą, ale też przy pomocy policji, również organów skarbowych, dociera do kolejnych dokumentów, wykonuje kolejne analizy, które - już dziś mogę powiedzieć - powodują, ze mamy w planie następne realizacje i zatrzymania, i one nieuchronnie też nastąpią - zaznaczył.