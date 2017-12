Wszyscy trzej poszkodowani pracowali dla firm związanych z koncernem Volkswagena i realizowali projekt badawczy w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

Panowie przyjechali do Łodzi na zaproszenie m.in. właścicieli jednego z lokali przy Piotrkowskiej. Jacek, z pochodzenia Polak od ponad 20 lat mieszkający w Niemczech, chciał pokazać niemieckim kolegom Piotrkowską. Bawili się w klubie Bajka. Stąd wyszli kilkanaście minut po godz. 4.

Chcieliśmy wejść do Czekolady. Mijaliśmy grupkę pijących mężczyzn. Szliśmy rozmawiając po niemiecku - opowiada "Gazecie Łódzkiej" Jacek. Jeden z siedzących na ulicy mężczyzn miał rzucić do Niemców: - Po jakiemu wy p...? - Proszę? - odpowiedziałem i dostałem butelką w twarz - mówi Jacek. Mężczyzna zalał się krwią a jego koledzy szukali pomocy u patrolujących ulicę policjantów i strażników miejskich. Próbowali też zatrzymać najbardziej agresywnego napastnika, ale wtedy zostali przewróceni przez pozostałych i skopani.

Od razu po zdarzeniu policjanci sprawdzili teren przyległy do klubów. Poszkodowany został poproszony o złożenie zawiadomienia. Miał to zrobić w Pabianicach, gdzie się zatrzymał. Gdy usłyszał, że musi poczekać ok. godzinę na przeprowadzenie z nim czynności, wyszedł z komendy i już nie wrócił - poinformowała Aneta Sobieraj z KWP w Łodzi.