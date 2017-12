W najbliższych dniach możemy spodziewać się stopniowego wzrostu temperatury – w połowie tygodnia na zachodzie, gdzie ma być najcieplej, będzie 6, 7 stopni. Ta dość ciepła, jak na grudzień, pogoda potrwa do soboty. Później, to znaczy od 10 grudnia z północy zacznie napływać arktyczne powietrze i następnym tygodniu w wielu regionach nie tylko w nocy, ale także w dzień może utrzymywać się lekki mróz do -2, -3 stopni.

Dodatnia temperatura będzie wtedy tylko na Wybrzeżu i na zachodzie kraju. To ochłodzenie utrzyma się przez tydzień, a następnie czeka nas niewielkie ocieplenie do 4 stopni.