Poszkodowaną w tej sprawie jest gmina Gdańska, udzielająca szkole, w której pracowała oskarżona, subwencji oświatowej. Brak należytego nadzoru nie może w żaden sposób usprawiedliwiać oskarżonej, która w sposób świadomy i celowy w długim okresie czasu uszczupliła na znaczną kwotę majątek gminy - powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia Jerzy Lemke.

Prokurator Grzegorz Gostomski powiedział dziennikarzom, że wyrok jest sprawiedliwy w części dotyczącej zwrotu w całości przywłaszczonych pieniędzy. Natomiast jeśli o karę zasadniczą, to prokuratura wniesie o uzasadnienie wyroku i po zapoznaniu się z argumentacją sądu zapadnie decyzja o ewentualnej apelacji tylko w tym zakresie - dodał. Oprócz naprawy szkody w całości prokuratura domagała się dla Gabrieli S. 6 lat więzienia i 100 tys. grzywny.

Obrończyni Maria Pilecka zapowiedziała złożenie odwołania od wyroku. Kara powinna być łagodniejsza (Gabrieli S. groziła kara od jednego roku do 15 lat więzienia - PAP). Oskarżona nigdy nie była karana, wyraziła skruchę, bardzo to przeżywa, jest w starszym wieku i choruje. Nie mówiła wprost, co ją skłoniło do tego czynu, ale wydaje się, że przesądziła o tym łatwość sfałszowania dokumentacji. Nie było żadnej kontroli, spróbowała raz dokonać tego przelewu i później powtarzała te czynności - mówiła adwokat.

Zdaniem obrończyni, szczególnie dotkliwa jest kara naprawienia szkody w całości. Oskarżona bowiem, jak wcześniej mówiła, nie posiada już tych pieniędzy. W toku tej sprawy sąd apelacyjny wydał postanowienie, że będzie ona mogła opuścić tymczasowy areszt po wpłaceniu 50 tys. zł poręczenia majątkowego. Niestety, oskarżona nie dysponowała taką kwotą i nie mogła odpowiadać przed sądem z wolnej stopy - dodała.

Gabriela S. wyjaśniła, że ukradzione pieniądze przeznaczała na własne bieżące wydatki, a część kwoty rozdała członkom rodziny i koleżankom. Prokuratura zarzuciła kobiecie przestępstwo "doprowadzenia gminy miasta Gdańsk do niekorzystnego rozporządzenia mieniem" związanego z subwencją oświatową. Śledczy ustalili, że Gabriela S. przerabiała zapisy w elektronicznej dokumentacji księgowej i bankowej, zawyżając wartość zobowiązań szkoły. Wystawiane na placówkę faktury opłacała dwukrotnie. Jeden przelew wykonywała na rzecz kontrahenta, a drugi na swoje konto. Zdarzało się również, że tworzyła również fikcyjne faktury, które wprowadzała do systemu księgowego.

Według śledczych, działając w ten sposób, była księgowa szkoły między kwietniem 2009 r. a lipcem 2016 r. na własne rachunki bankowe przelała pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 1 mln 180 tys. zł. Przestępstwo wyszło na jaw po tym, jak Gabriela S. postanowiła zwolnić się ze szkoły i jej obowiązki przejęła nowa księgowa. Po pewnym czasie odkryła nieprawidłowości w dokumentacji finansowej szkoły.

Prowadząc śledztwo ws. nadużyć finansowych w szkole, śledczy odkryli też w mieszkaniu kobiety ponad 16 tys. tabletek zawierających ecstasy. W tej sprawie 25-letniemu synowi Gabrieli S. postawiono zarzut udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu kara do 12 lat więzienia.