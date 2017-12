Chcemy jeszcze jedną rzecz zrobić - Muzeum Pamięć i Tożsamość. Historia Polski jak ją widział, jak ją nam przekazywał św. Jan Paweł II; od początku aż do św. Jana Pawła II - powiedział o. Rydzyk w komunikacie emitowanym w Radiu Maryja. Redemptorysta podkreślił, że "robią to ci, którzy zrealizowali Muzeum Powstania Warszawskiego, ci państwo, którzy byli tam zaangażowani".

Trzeba myśleć o młodzieży, o dzieciach. Chcemy uczyć, właściwie formować dzieci i młodzież, by Polska była silna Bogiem, by Polacy kochali własną ojczyznę. (..) Pracujemy nad tym już parę lat. Chcemy zacząć jak najszybciej. Trzeba się spieszyć, obyśmy za dwa lata to muzeum otwarli - mówił o. Rydzyk.

Dyrektor Radia Maryja zaznaczył, że muzeum zostanie zlokalizowane pomiędzy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II a akademikami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

O. Rydzyk poinformował też, że przygotowywana jest produkcja filmu "Nędzarz i madame".

Zauważmy w tym "madame" jest ukryte "Adam". Chodzi tu o św. brata Alberta Chmielowskiego. Przepiękna postać, przepiękny scenariusz i robią to studenci i polscy aktorzy, a więc jest relacja mistrz - uczeń. Jest to również kształcenie studentów, jest to wielka przygoda. Autorem scenariusza i odpowiedzialnym za produkcję jest pan Witold Ludwig, tak jak w poprzednim filmie (+Zerwany kłos+)" - wskazał zakonnik.

W 2006 r. odbyła się premiera filmu fabularnego "Zerwany kłos" wyprodukowanego przez Fundację Lux Veritatis, a opartego na biografii błogosławionej bł. Karoliny Kózkówny. Występują w nim profesjonalni aktorzy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

W innym komunikacie o. Rydzyk zapowiedział powstanie Parku Pamięci Narodowej obok sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Zapraszamy do jego tworzenia wszystkich, różne grup patriotyczne w ojczyźnie i w Polonii. Zapraszamy także pojedyncze osoby. Mamy wiele do upamiętnienia. Park ten to okazja by wyrazić wdzięczność tym, na których - można powiedzieć - wyrastały i wyrastają następne pokolenia Polaków, dzięki których wierze, miłości i ofierze również my żyjemy. (...) Za rok setna rocznica odzyskania niepodległości, niech ten park już wtedy będzie, na ile możliwe, w całości wykończony - mówił o. Rydzyk.