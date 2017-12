Pieniądze zostaną wypłacone im decyzją rady Warszawy. PiS złożył w tej sprawie poprawkę do budżetu stolicy na 2018 rok. - Jesteśmy szczęśliwi, czekamy na ostateczną decyzję radnych - mówi nam Monika Sarnecka, wiceprezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, która reprezentuje żyjących powstańców.

To Fundacja wpadła na pomysł uhonorowania żołnierzy i przekonywała radnych, że wypłata nagród to gest szacunku szczególnie w okresie świąt. Ostatecznie dojdzie do nich zapewne nieco później, ale ta kwestia jest właściwie przesądzona.

Platforma Obywatelska, która ma w radzie Warszawy większość nie zajęła jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie, ale nieoficjalnie radni, z którymi rozmawialiśmy, popierają wypłaty. Ich koszt to ok. 7 mln zł. Roczny budżet Warszawy to ok. 13 mld zł. Wszystkich żyjących wciąż powstańców, których obejmą wypłaty, jest około 700.

- To bohaterowie zasługujący na nagrody i tak chcemy te wypłaty traktować. To nie jałmużna ani zapomoga, ale coś co należy im się od miasta, za które walczyli - dodaje Monika Sarnecka.