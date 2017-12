Jesteście elitą armii, ale także jesteście elitą narodu. To według waszego postępowania, według waszego zachowania, tak jak wy będziecie się odnosili do ojczyzny - tak, jak wy będziecie się odnosili do zła, które macie potępić i dobra, które macie podnosić, pokazywać, kształtować - tak będą się zachowywali Polacy, tak będą kształtowali swój sposób patrzenia na rzeczywistości obywatele polscy - podkreślił szef MON.

Minister obrony przed Grobem Nieznanego Żołnierza w niedzielę uczestniczył w uroczystej promocji 136 żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski. Bo w Polsce mundur żołnierza, bo w Polsce armia, była, jest i będzie fundamentem nie tylko bezpieczeństwa, ale także patriotyzmu. Bo w Polsce armia była, jest i będzie skarbnicą podstawowych wartości patriotycznych - oświadczył. Wy jesteście dzisiaj ich nosicielami, armia polska was potrzebuje - zwrócił się do żołnierzy szef MON.