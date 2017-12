Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 2.20 w okolicy ronda Wiatraczna w Warszawie.

Policjanci w oznakowanym radiowozie chcieli przeprowadzić kontrolę samochodu marki Mercedes. Kierowca tego samochodu nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Podjęto pościg, do którego dołączył jeszcze nieoznakowany radiowóz. Na skutek pościgu doszło do zderzenia samochodów, zostały uszkodzone dwa radiowozy oraz mercedes, który na skutek zderzenia jeszcze uderzył w drzewo - powiedziała Adamus.

Po zdarzeniu okazało się, że mercedes był kradziony, a 32-letni kierowca miał 1,8 promila alkoholu. Podróżująca z nim kobieta najprawdopodobniej także była pod wpływem alkoholu.

W zderzeniu samochodów zostało rannych trzech policjantów. Dwóch z nich już opuściło szpital, jeden nadal jest hospitalizowany, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu i zdrowiu.

Kierowca zostanie przesłuchany po wytrzeźwieniu.